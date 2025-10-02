Provincia inició el pago de sueldos a estatales rionegrinos

Cronograma de pago:

Jueves 2





Salud (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 3





Docentes

Porteros

Sábado 4





Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

El Gobierno Provincial comenzó este jueves con el depósito de haberes a empleados y empleadas estatales del Estado rionegrino. El cronograma se extenderá hasta el sábado.