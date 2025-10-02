Provincia inició el pago de sueldos a estatales rionegrinos

Noticias Del Bolson octubre 02, 2025



El Gobierno Provincial comenzó este jueves con el depósito de haberes a empleados y empleadas estatales del Estado rionegrino. El cronograma se extenderá hasta el sábado.
Cronograma de pago:
Jueves 2

Salud (guardias y horas extras)
Policía de Río Negro
Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 3

Docentes
Porteros
Sábado 4

Ley 1.844
Vialidad Rionegrina
Pensiones de Bomberos Voluntarios
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos de Control








