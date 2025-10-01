Se atendieron más de 50 animales en una nueva jornada de sanidad. El Hoyo

La actividad incluyó también vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios, destinada exclusivamente a residentes de El Hoyo con la tarifa social.
Las y los participantes debieron informar previamente la cantidad de animales que llevarían, la especie y el nombre del propietario o propietaria.
En total se realizaron 40 castraciones, se aplicaron 46 dosis antirrábicas y 12 pastillas antiparasitarias.
La organización del operativo se realizó en conjunto con la Junta Vecinal de Currumahuida y las Protectoras de Animales locales, además de la Policía Comunitaria que entregó folletería de tenencia responsable de mascotas.
