Se atendieron más de 50 animales en una nueva jornada de sanidad. El Hoyo



Se llevó a cabo una jornada de castraciones en el Camping Del Río.





La actividad incluyó también vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios, destinada exclusivamente a residentes de El Hoyo con la tarifa social.

Las y los participantes debieron informar previamente la cantidad de animales que llevarían, la especie y el nombre del propietario o propietaria.

En total se realizaron 40 castraciones, se aplicaron 46 dosis antirrábicas y 12 pastillas antiparasitarias.

La organización del operativo se realizó en conjunto con la Junta Vecinal de Currumahuida y las Protectoras de Animales locales, además de la Policía Comunitaria que entregó folletería de tenencia responsable de mascotas.