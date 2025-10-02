Trabajo interprovincial: Río Negro capacitó a brigadistas en Esquel

La capacitación estuvo a cargo del profesor Adrián Monteleone y reunió a combatientes de incendios de Esquel, Trevelin, Corcovado, Río Pico y Río Senguer. Durante la jornada se presentaron estrategias pedagógicas, recursos didácticos y metodologías participativas para fortalecer las campañas de prevención de incendios forestales.





“Buscamos brindar herramientas que permitan a los brigadistas transformar su experiencia en contenidos claros y efectivos para charlas comunitarias y en instituciones educativas”, destacó la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.





Los participantes trabajaron sobre situaciones cotidianas de comunicación y extensión, con el fin de reforzar la sensibilización ambiental en escuelas y comunidades rurales. Entre los objetivos se subrayó la importancia de diseñar charlas y talleres adaptados a cada territorio, incorporando nociones básicas de educación ambiental y prevención.





Desde la Secretaría de Ambiente remarcaron que estas instancias de formación refuerzan el compromiso de cooperación entre provincias patagónicas en la prevención de incendios forestales, como parte de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.





Con esta acción, Río Negro también afianza el convenio recientemente firmado por los gobernadores de Río Negro, Neuquén y Chubut, que conformó el Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, un acuerdo histórico que permitirá coordinar recursos y acciones conjuntas para la protección de los bosques cordilleranos.





Del encuentro participaron autoridades del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, quienes destacaron la relevancia de contar con capacitaciones conjuntas que fortalezcan las capacidades locales y consoliden la cooperación regional.

