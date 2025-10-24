Triste desenlace: hallaron sin vida a Héctor Hernández, el hombre buscado desde el miércoles

Todo comenzó el miércoles 22 de octubre, cuando la Policía de Río Negro difundió una solicitud de paradero para dar con Héctor Horacio Hernández, de 60 años, quien se había ausentado de su domicilio en el barrio Las Victorias durante la madrugada. Antes de irse, había dejado una nota, algunas pertenencias personales y dinero en efectivo.

En ese momento, se informó que Hernández vestía una chomba color verde, un pulóver tipo buzo gris y un pantalón de jean del mismo tono. Era de contextura delgada, medía aproximadamente 1,80 metros, tenía cabello corto o rapado y ojos verdes. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 80 y tomó intervención el fiscal Marcos Sosa Lukman.





Durante la jornada de hoy,jueves 23, en horas del mediodía, el Ministerio Público Fiscal confirmó que el equipo fiscal se constituyó en la zona de la desembocadura del río Limay. Gracias a la colaboración de la Policía de Neuquén, se logró determinar que Hernández había pasado frente al puesto caminero de esa provincia en horas de la mañana del miércoles, dirigiéndose hacia el este por la ruta.





En el lugar se hizo presente el jefe de la Unidad Regional III, quien solicitó la colaboración de la fuerza neuquina. Ambas policías trabajaron de manera conjunta, bajo la coordinación de la fiscalía de turno y la fiscal jefa de Bariloche, con intervención también del fiscal de Villa La Angostura y la notificación al juez en turno, debido al carácter interprovincial del área de búsqueda.





Del operativo participaron la Subcomisaría 80, la Unidad Regional III, el COER, la Brigada de Canes, Prefectura Naval, brigadistas del SPLIF y personal de la Policía de Neuquén.





Finalmente, cerca de las 17 horas, se informó el hallazgo de un cuerpo en jurisdicción de Neuquén. Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que se trataba de Héctor Horacio Hernández.





El asistente letrado Ramiro Amaya, de la fiscalía de VLA, dispuso que el cuerpo sea trasladado hacia la ciudad de Neuquén, para que se realice la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén. (ANB)