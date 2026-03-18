RCP: una intervención clave que salvó la vida de un niño en la localidad.



Un hecho ocurrido el pasado domingo en un barrio,volvió a poner en primer plano la importancia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la capacitación en primeros auxilios, luego de que dos efectivos policiales retirados lograran salvar la vida de un niño de apenas un año y medio. Un hecho ocurrido el pasado domingo en un barrio,volvió a poner en primer plano la importancia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la capacitación en primeros auxilios, luego de que dos efectivos policiales retirados lograran salvar la vida de un niño de apenas un año y medio.





Según se informó, el menor atravesó una situación crítica de salud y fue asistido rápidamente por los exuniformados, quienes aplicaron maniobras de RCP en el lugar, logrando estabilizarlo. Gracias a esa intervención inmediata, el niño hoy se encuentra fuera de peligro y con una nueva oportunidad de vida.





En diálogo con medios locales, la médica cardióloga Yael Vera destacó la relevancia de este tipo de acciones y subrayó la necesidad de que la comunidad esté preparada para responder ante emergencias. “Las maniobras de RCP son fundamentales. El objetivo siempre es que toda la población conozca sobre estas técnicas, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó.





La profesional remarcó además que no solo la reanimación cardiopulmonar es importante, sino también otras técnicas como la maniobra de Heimlich, utilizada en casos de obstrucción de las vías respiratorias. “Estas maniobras ayudan a salvar vidas. Lo ideal sería que toda la población no solo sepa cómo realizarlas, sino que al menos conozca su existencia”, indicó.





Vera también valoró el creciente compromiso de distintas instituciones en la formación de su personal. En ese sentido, mencionó que organismos como bomberos, el hospital local, brigadistas del SPLIF y fuerzas policiales vienen incorporando capacitaciones periódicas en primeros auxilios. “Cada vez hay más conciencia y eso es muy positivo, sobre todo en personas que trabajan en contextos de riesgo”, señaló.





Por último, la cardióloga explicó cómo puede una persona común identificar una situación que requiere RCP. “Generalmente, alguien en paro cardiorrespiratorio no respira y no responde. Es una persona inconsciente, que no reacciona al llamado. En esos casos, es fundamental actuar de inmediato”, concluyó.





El episodio no solo resalta el accionar solidario y preparado de quienes intervinieron, sino que también funciona como un llamado de atención sobre la importancia de la capacitación comunitaria en técnicas que pueden salvar vidas.