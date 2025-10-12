Un hombre fue detenido en El Maitén tras ingresar sin permiso a una vivienda

En horas de la madrugada del sábado, personal policial de la Comisaría de Distrito El Maitén intervino ante un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre que molestaba a una mujer dentro de su domicilio, ubicado sobre la Avenida Rivadavia, frente al Gimnasio Municipal N°1.

El hecho ocurrió cerca de las 2:20 de la madrugada, cuando la Policía del Chubut recibió la denuncia telefónica. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sujeto dentro de la vivienda y procedieron a su aprehensión en flagrancia.

El individuo, identificado como Q.R.D., habría tocado el timbre del inmueble y, sin mediar autorización, ingresó al interior de la casa de manera sorpresiva, según consta en la denuncia radicada por la propietaria. La mujer intentó persuadirlo para que se retirara, mientras daba aviso al personal policial, que rápidamente se presentó en el lugar y concretó la detención.

El hombre fue trasladado a la dependencia local, donde quedó a disposición de la Justicia por ingreso indebido a una vivienda y otros posibles cargos que determine la investigación.

Imagen Policía del Chubut.