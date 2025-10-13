Weretilneck: “Los candidatos de Cristina y Milei no plantearon una sola propuesta para Río Negro, y nosotros seguimos haciendo obras”

El gobernador Alberto Weretilneck señaló que “los candidatos del kirchnerismo y de Milei no han presentado ni una sola propuesta para mejorar la vida de los rionegrinos, mientras nosotros seguimos gestionando, recorriendo y haciendo obras para la gente” y remarcó que “el 26 de octubre, defender a la provincia es votar a quienes están todos los días con la gente”.





En diálogo con medios radiales, el mandatario sostuvo que “ha sido nula” la actividad parlamentaria de los diputados y senadores que son candidatos del kirchnerismo y de La Libertad Avanza. “No les importa Río Negro, vienen cada dos o cuatros años para las elecciones y después se olvidan”, sostuvo.





Weretilneck celebró la decisión del Juzgado Federal de Roca que obliga a Vialidad Nacional a presentar un plan de mantenimiento para la Ruta Nacional 151. “Ese amparo lo impulsamos junto a intendentes y las cámaras empresarias porque la situación era insostenible. Queremos que el Gobierno Nacional diga qué va a hacer con esa ruta: cómo va a tapar los baches, señalizar y corregir los huellones. Es un camino clave para la actividad energética y para la seguridad de los rionegrinos”, señaló.





En ese sentido, se diferenció de Nación y repasó las obras que la Provincia lleva adelante con recursos propios. “Seguimos pavimentando las rutas 6 y 8, y vamos a repavimentar la Ruta 69 hacia Campo Grande, fundamental para Vaca Muerta. Es un tramo por donde circulan miles de camiones todos los días. A pesar del abandono nacional, Río Negro sigue ordenada, en paz y en crecimiento”, aseguró.





Finalmente, se refirió al sentido de la elección del 26 de octubre. “No se elige presidente, se elige quién defiende a Río Negro: de un lado están los partidos nacionales —Fuerza Patria y La Libertad Avanza— que responden a jefes porteños, a Cristina o a Milei. Del otro lado estamos quienes vivimos acá y defendemos nuestros recursos. Mientras ellos hablan, nosotros seguimos gestionando, generando trabajo y haciendo obras”, concluyó.