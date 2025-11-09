Accidente en la mañana del domingo: un auto impactó contra una columna de media tensión en pleno centro









El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 en la intersección de Sarmiento y Balcarce. El vehículo terminó sobre la vereda y dañó fuertemente una columna de tendido eléctrico. El conductor se encuentra fuera de peligro.

Un choque en una ciudad que recién despertaba

Pasadas las 7:30 de la mañana de este domingo, cuando el tránsito todavía era escaso y la ciudad transitaba sus primeras horas del día, los equipos de emergencia fueron alertados por un incidente vial en la esquina de Sarmiento y Balcarce.

Por motivos que aún investiga la Policía local, el conductor de un vehículo perdió el control y terminó sobre la vereda, impactando contra una columna de tendido eléctrico de media tensión.

Una columna de cemento seriamente dañada

El choque dejó daños visibles:

la columna de cemento quedó “realmente muy dañada”, por lo que trabajadores del servicio eléctrico EDERSA ya se encuentran evaluando la necesidad de reemplazarla para garantizar la seguridad y el suministro.

El conductor está fuera de peligro

A pesar de la fuerza del impacto y del daño generado sobre la vereda, el conductor salió del vehículo por sus propios medios y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

Investigación en curso

La Policía trabaja en la reconstrucción del hecho para determinar cuáles fueron las causas que llevaron al vehículo a terminar fuera de control en un domingo de tránsito reducido.

Noticia en desarrollo.