“Memorias del Fuego”: una exposición para pensar la fragilidad y la fuerza de la naturaleza





La Casa de la Cultura abrió sus puertas a una nueva muestra artística que invita a detenerse y sentir. Se trata de “Memorias del Fuego”, una presentación colectiva del Taller de Etala y Escultura “La Epoética de la Madera”, encabezada por el escultor Rubén Rodríguez, artista reconocido internacionalmente.

Un recorrido emocional

La exposición reúne obras que dialogan entre sí. Las piezas recorren distintas etapas de la vida humana, desde la inocencia de la infancia hasta la sabiduría de la vejez, trazando un puente sensible con el entorno natural. El hilo conductor: el fuego y su doble cara.

En su alocución durante la apertura, Rodríguez destacó el sentido profundo que atraviesa la muestra.

“Invitamos a reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia de la naturaleza a través de un conjunto de obras que van desde la inocencia de la infancia hasta la sabiduría de la vejez”, expresó.

Cuando el arte habla de territorio

La muestra encuentra su raíz en experiencias comunitarias, en historias que se conocen de cerca: incendios que arrasan, montes que se silencian, familias que miran cómo el paisaje cambia para siempre.

Pero la exposición no se queda en la devastación. Rodríguez subrayó que el mensaje también es de reconstrucción y esperanza.

“Los artistas han logrado plasmar la esencia de un relato colectivo que habla de la devastación y la vulnerabilidad que dejan los incendios forestales, pero también de la esperanza y la renovación que brota de las cenizas”, explicó.

Una poética que renace

Cada escultura, cada textura y cada forma aporta una mirada propia, pero todas juntas componen una voz común.

“La suma de las miradas y sensaciones de cada pieza conforma una poética grupal que nos recuerda que, a pesar de la adversidad, la vida se impone con fuerza y belleza”, sintetizó el artesano.

“Memorias del Fuego” invita a entrar en silencio, observar y dejar que la madera —marcada, quemada, transformada— hable.

La muestra permanecerá abierta en Casa de la Cultura durante los próximos días, con entrada libre y gratuita.