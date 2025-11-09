Operativo “Corbata”: Secuestran estupefacientes y elementos de fraccionamiento en Lago Puelo

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo llevó adelante múltiples allanamientos en el marco de una investigación por microtráfico. El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, confirmó el secuestro de sustancias prohibidas y elementos relacionados al narcomenudeo.

Tres allanamientos simultáneos en la Comarca Andina

En las últimas horas, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo concretó un operativo por narcomenudeo denominado “Corbata”, en la localidad de Lago Puelo, con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel.

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, confirmó la realización de tres allanamientos simultáneos en distintos sectores de la localidad, resultado de una investigación que se extendió durante los últimos meses.

En el procedimiento trabajaron además la Sección Guardia de Infantería de Esquel, personal del GRIM El Hoyo, la División Drogas Esquel y efectivos de la comisaría Distrito Lago Puelo.

Secuestro de sustancias y elementos de fraccionamiento

Durante las diligencias, el personal policial procedió al secuestro de sustancias prohibidas, semillas de cannabis, elementos de fraccionamiento y otros objetos de interés para la causa.

Según explicó Melipil, “las tareas investigativas realizadas por personal policial iniciaron a raíz de una serie de sucesos vandálicos informados por la jefatura de la comisaría Lago Puelo, en los que se daba cuenta que por las características que presentaban estos hechos, podrían estar vinculados al consumo y comercio de estupefacientes”.

Investigación por venta al menudeo modalidad “delivery”

Notificada la situación, la División Drogas de la Comarca Andina actuó bajo directrices de la Sede Fiscal Descentralizada Esquel, logrando documentar en un lapso de dos meses maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo.

Se trataba, indicaron, de “acciones compatibles de venta bajo la modalidad delivery por parte de al menos dos personas mayores de edad”.

Con la evidencia reunida, la Fiscalía avaló la realización de los allanamientos en razón de tratarse de una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Actuaciones a disposición de la Justicia

Las medidas culminaron sin incidentes y todo lo secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, informaron desde la Unidad Regional.