Alerta por fuertes vientos en la región: tareas preventivas en la localidad



La jornada comenzó marcada por un fuerte aviso meteorológico: el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el noroeste de Chubut, donde las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h. En tanto, Río Negro permanece bajo alerta amarilla, aunque con previsiones que obligan a extremar precauciones. La jornada comenzó marcada por un fuerte aviso meteorológico: el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el noroeste de Chubut, donde las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h. En tanto, Río Negro permanece bajo alerta amarilla, aunque con previsiones que obligan a extremar precauciones.





“Una vez más tenemos vigente una alerta meteorológica, ya venían anunciando días con presencia de viento”, explicó el titular de Protección Civil Municipal de El Bolsón, Leandro Romairone, con quien dialogamos para conocer el panorama actualizado.

Ráfagas intermitentes en la comarca





Según Romairone, aunque no se observa un viento constante, sí se registran ráfagas fuertes y esporádicas debido a la geografía local y a la dirección del viento.

“Esto habilita lo que está pasando en este momento, vemos condiciones de no una presencia de viento constante, sin embargo cada tanto estamos registrando ráfagas”, detalló.





El funcionario sostuvo que el fenómeno se mantendrá así hasta la noche, con una nueva ventana de viento mañana por la tarde. En las próximas 72 horas no se esperan lluvias.

El Hoyo sin clases y recomendaciones para la comunidad





En la localidad de El Hoyo, donde el nivel de alerta es más alto, las autoridades decidieron suspender las clases y recomendar a la población no salir salvo que sea estrictamente necesario.





En El Bolsón, en cambio, el nivel de alerta es menor, pero desde temprano se ve a equipos municipales realizando tareas preventivas, como el corte de ramas que podrían representar un riesgo.





“Consultamos al 911 y no hubo reportes de bomberos, por ahora no se generaron consecuencias puntuales en nuestra jurisdicción”, confirmó Romairone.





Peligro de incendios: quemas prohibidas





La falta de lluvias y el viento incrementan la posibilidad de incendios. Por eso, se recuerda que están prohibidas las quemas de residuos a cielo abierto y también cualquier fuego en zonas rurales, tanto en Río Negro como en Neuquén y Chubut.





“Está absolutamente prohibido hacer quemas… salvo en lugares especialmente habilitados, como quinchos o fogones construidos”, advirtió el funcionario.





Además, el SPLIF y los servicios de manejo del fuego evalúan de manera permanente el riesgo extremo, que podría derivar en restricciones aún mayores.





Río Negro avanza en su propia emergencia ígnea





La provincia de Río Negro dictó la emergencia ígnea durante la última semana, y El Bolsón se encuentra evaluando su adhesión formal.

“Desde luego que se va a hacer la adhesión, lo que estamos viendo son cuestiones que tienen que ver con la localidad”, señaló Romairone, explicando que trabajan en conjunto el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

Organismos en alerta y coordinación permanente





Consultado por la preparación ante un posible vendaval, el titular de Protección Civil afirmó que todos los organismos están en coordinación permanente, siguiendo los modelos meteorológicos y las recomendaciones oficiales.





Mientras tanto, se insiste en extremar la precaución y mantenerse informado ante un escenario que puede variar rápidamente según la evolución del viento en la comarca.

