Alicura: Incautaron más de 50 truchas durante el fin de semana

Noticias Del Bolson noviembre 25, 2025

Personal policial y de Guardafauna secuestraron más de 20 equipos de pesca por diversas irregularidades a la Ley Provincial de Fauna de Neuquén.
La División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en coordinación con personal de Fauna de la Delegación San Martín de los Andes, llevó adelante un amplio patrullaje preventivo durante la tarde y la noche del 21 de noviembre. Las tareas abarcaron sectores estratégicos de las rutas nacionales 40, 234 y 237, además de las zonas del embalse Piedra del Águila, Alicurá y Malalhuaca.

El recorrido se extendió desde las 17 hasta las 5 de la madrugada y tuvo como principales objetivos controlar actividades de pesca y caza, así como prevenir infracciones a la Ley Provincial 2539 de fauna.

Se labraron 14 actas por infracción y se procedió al secuestro de 54 piezas de pesca, 15 tarros y 5 cañas, todos elementos incautados por personal de Guardafaunas. Durante la totalidad del recorrido, el personal policial brindó cobertura de seguridad para garantizar el normal desarrollo del procedimiento. ANB











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)