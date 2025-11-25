Alicura: Incautaron más de 50 truchas durante el fin de semana

La División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en coordinación con personal de Fauna de la Delegación San Martín de los Andes, llevó adelante un amplio patrullaje preventivo durante la tarde y la noche del 21 de noviembre. Las tareas abarcaron sectores estratégicos de las rutas nacionales 40, 234 y 237, además de las zonas del embalse Piedra del Águila, Alicurá y Malalhuaca.





El recorrido se extendió desde las 17 hasta las 5 de la madrugada y tuvo como principales objetivos controlar actividades de pesca y caza, así como prevenir infracciones a la Ley Provincial 2539 de fauna.





Se labraron 14 actas por infracción y se procedió al secuestro de 54 piezas de pesca, 15 tarros y 5 cañas, todos elementos incautados por personal de Guardafaunas. Durante la totalidad del recorrido, el personal policial brindó cobertura de seguridad para garantizar el normal desarrollo del procedimiento. ANB

Personal policial y de Guardafauna secuestraron más de 20 equipos de pesca por diversas irregularidades a la Ley Provincial de Fauna de Neuquén.