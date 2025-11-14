Ana Sciarretta, campeona provincial de patín artístico: esfuerzo, talento y un sueño que no deja de crecer



La semana pasada, en la ciudad de Cipolletti, se llevó adelante una nueva edición del Provincial de Patín Artístico, un certamen que reunió a las mejores competidoras de Río Negro. Entre ellas brilló con luz propia Ana Sciarretta, integrante del grupo Dejando Huellas del Gimnasio Municipal, quien se quedó con el primer puesto provincial tras una performance impecable y un año entero dedicado a alcanzar este objetivo.





“Estoy muy feliz, es algo que trabajé todo el año”





Al regresar a la localidad, Ana compartió sus sensaciones y no pudo ocultar la emoción:

“Fue muy bueno para mí. Estoy muy feliz, muy contenta porque trabajé todo este año para lograrlo. Anduve en todos los torneos para ganar esta copa. Me esforcé muchísimo”, expresó.

Esa constancia se ve en cada uno de sus entrenamientos. Ana se prepara en el Gimnasio Municipal los martes y viernes, y completa prácticas en otras pistas debido a la falta de espacios adecuados en la zona. “No hay muchas pistas grandes acá, entonces tengo que entrenar en otros lugares. Pero hacemos todo lo que se puede y entrenamos con todo”, explicó.

Un camino que incluye nacionales y grandes experiencias





La campeona provincial viene de un año intenso, que también la llevó a competir a nivel nacional.

“Este año fui a San Juan. Éramos como 30 y quedé en la mitad. Fue una experiencia enorme con chicas de toda Argentina y jueces de todo el mundo. Fue genial”, contó sobre un certamen que amplió su mirada y fortaleció su pasión por la disciplina.





En Cipolletti, la competencia fue exigente y marcada por un nivel técnico destacado. Anita compitió en la modalidad danza, una disciplina con pocas representantes en la provincia:

“Competí con una chica de Bariloche que en la última fecha no pudo ir. Somos pocas en danza en Río Negro. Fue increíble”, relató.

Planes para el 2026: más nacionales y participación en cuartetos





Lejos de relajarse, Ana ya piensa en lo que viene. “Quiero hacer dos nacionales de cuartetos porque me invitaron chicas de Bariloche a patinar con ellas. También quiero seguir con el nacional de danza”, adelantó. La joven patinadora iniciará la pretemporada en las próximas semanas para llegar al próximo año con mayor solidez técnica y nuevos desafíos por delante.





Una pasión que nació a los cinco años





La historia de Ana con el patín comenzó casi de manera casual. “Fue a los cinco años porque una compañerita del jardín iba a patín al lado del jardín. Yo le decía a mi mamá: ‘Yo quiero ir’, pero ella tenía miedo de que me lastimara. Entonces me llevó mi papá, y ahí empezó esta pasión”, recuerda entre risas.





Esa pasión hoy se traduce en entrenamiento, disciplina, estudios y un enorme apoyo familiar. Su madrina, presente en cada paso, lo sintetizó con orgullo:

“Anita se esfuerza un montón. Estudia, entrena y tiene la suerte de tener una familia que la acompaña siempre”.





Incluso las botas desgastadas son testigo del camino recorrido: horas de práctica, caídas, avances y evolución constante.

Un logro compartido y dedicado a quienes la acompañan





Al momento de dedicar este triunfo, Anita no dudó:

“A mi familia, a mi profesor, a mi técnico Juan Manuel que me apoyó todo el año. Con él logramos esto juntos”.





La joven campeona ya piensa también en el próximo gran evento del año: el show de cierre del grupo Dejando Huellas, programado para el 30 de noviembre en el Polideportivo, donde presentarán Maléfica, Merlina, el Grinch y muchas sorpresas más.





Orgullo local





La comunidad celebra a Ana Sciarretta, campeona provincial de patín artístico, una atleta que combina talento, disciplina y una energía contagiante. Con apenas unos años en competencia, ya se proyecta como una de las grandes promesas de la disciplina en Río Negro.





Su presente es un orgullo. Su futuro, sin duda, será todavía más brillante.