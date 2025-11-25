Avanza el tratamiento del presupuesto 2026 : diálogo, consenso y ajustes finales



La semana pasada se llevó adelante la audiencia pública correspondiente al tratamiento del presupuesto municipal 2026 de El Bolsón, un paso obligatorio por ley antes de su debate final en el Concejo Deliberante. La jornada transcurrió con tranquilidad y buen clima de diálogo, según destacó el presidente del cuerpo legislativo local, Agustín Guasco, quien anticipó que este miércoles 26 se realizará la sesión especial donde se someterá a votación el proyecto que contempla cerca de 28.000 millones de pesos.





Una audiencia tranquila y con respeto





Guasco valoró la dinámica de la audiencia del jueves pasado, resaltando el tono constructivo de quienes participaron. “Fue una audiencia tranquila, con mucho respeto, donde se pudo dialogar y empatizar con los consejos y expresiones que tuvieron ante lo que fue el presupuesto”, afirmó.





Inmediatamente después del encuentro, el presidente del Concejo convocó a una comisión de labor para trabajar junto a los concejales y al encargado de Hacienda, Jorge Tormann. El objetivo fue revisar las observaciones planteadas y analizar en qué áreas podían darse respuestas concretas. “Muchos consejos agradecen, hacen un balance de lo que utilizaron y por qué necesitarían más o menos dinero. Es parte del proceso”, explicó.

Del conflicto al consenso: un cambio de época en el debate presupuestario





Consultado sobre los históricos episodios tensos que solían rodear el tratamiento del presupuesto, Guasco recordó aquellas épocas donde incluso el Concejo debía ser custodiado por la Policía. Sin embargo, destacó que la actualidad es muy diferente.





“A ver, esas son cuestiones de actitud, de cómo estamos y hacia dónde vamos. El diálogo es la base fundamental para cualquier construcción”, señaló, subrayando que desde 2015 el municipio trabaja con el presupuesto “en tiempo y forma”, lo que genera previsibilidad. “Las cosas claras hacen que también el que no quiere entender termine entendiendo y llegando a un consenso”, afirmó.





El presidente del cuerpo insistió en que su gestión se sostiene en el respeto, tanto hacia los concejales como hacia la comunidad. “Debemos escuchar y, en el momento en que escuchamos, dialogamos, empatizamos y se llega a poder construir. Quizás no siempre con la respuesta que el vecino quiere escuchar, pero sí con fundamento”, remarcó.





Sesión especial para definir el presupuesto





Tras cumplir los plazos correspondientes, Guasco confirmó que este miércoles se llevará adelante la sesión especial donde se tratará el presupuesto 2026. El temario fue publicado con 48 horas de anticipación, tal como establece la normativa.





Según adelantó, el proyecto fue reformulado en algunos puntos, teniendo en cuenta lo surgido de la audiencia pública. “En pequeñas cositas fue reformulado, porque se ve en qué partida se puede sacar y dónde se puede poner para que el balance esté completo y no haya problemas en lo que se viene”, explicó.





El monto total estimado es de 28.000 millones de pesos, sin incluir obras delegadas o programas específicos que también atraviesan las cuentas municipales.





Un presupuesto pensado para un año complejo





Guasco también se refirió a las condiciones económicas que atraviesa la región y que influyeron en la confección del presupuesto. Recordó que tanto el verano como el invierno fueron “malos” en términos de actividad, algo que el intendente hizo público semanas atrás.





En ese contexto, destacó la decisión política del Ejecutivo de no aumentar la tasa comercial, pese a que el borrador original del presupuesto incluía un incremento del 15%. “Eso habla de que se escuchó a la comunidad”, valoró.





El presidente del Concejo insistió en que el proyecto busca acompañar un año desafiante, administrando de la mejor manera los recursos disponibles. “Este es un presupuesto pensado para un Bolsón que siga creciendo”, resumió.