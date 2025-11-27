Avanza la gestión para retomar las obras de las aulas del C-35 del Manso: iniciarán con fondos propios



La comunidad educativa del paraje El Manso volvió a insistir esta semana en la necesidad de reactivar las obras de las aulas del C-35 del Manso, paralizadas desde que quedaron truncas durante la gestión del Gobierno Nacional anterior. Frente a ese reclamo, autoridades educativas confirmaron que el proyecto volverá a ponerse en marcha con financiamiento provincial. La comunidad educativa del paraje El Manso volvió a insistir esta semana en la necesidad de reactivar las obras de las aulas del C-35 del Manso, paralizadas desde que quedaron truncas durante la gestión del Gobierno Nacional anterior. Frente a ese reclamo, autoridades educativas confirmaron que el proyecto volverá a ponerse en marcha con financiamiento provincial.





Romina Gómez Marinero, Coordinadora de Educación Zonal , explicó que el expediente ya fue iniciado y la obra está en condiciones de comenzar con fondos propios. “Hubo que presupuestar todo nuevamente porque quedó todo trunco. Los precios estaban desactualizados, así que tuvimos que trabajar con algunas modificaciones”, señaló.

Según detalló la funcionaria, el proyecto contempla dos aulas nuevas que totalizan 120 metros cuadrados cubiertos, a lo que se suma un centro cubierto de 14 metros. La obra tiene un presupuesto estimado de 254 millones de pesos y un plazo de ejecución de 150 días, considerando posibles contingencias climáticas o emergencias como incendios. “Si el año viene con pocas lluvias y sin incendios, podría incluso reducirse”, agregó.





En cuanto al proceso administrativo, Marinero indicó que la contratación será directa, sin un nuevo llamado licitatorio. La previsión es realizar ese procedimiento durante la segunda quincena de diciembre, para poder iniciar los trabajos en los primeros días de enero. El objetivo responde al reclamo de los padres, quienes piden que la construcción se realice durante el verano, cuando los estudiantes no están en la escuela. Además, se confirmó que la obra será en sistema de construcción en seco, lo que permitirá avanzar más rápido, e incluirá la conexión de luz y gas.





Respecto a la demanda educativa, la funcionaria sostuvo que, por el momento, las dos aulas resolverán la necesidad, especialmente considerando que el año próximo el establecimiento incorporará sexto año. “Más adelante se evaluará la matrícula y las proyecciones”, afirmó.





Auditoría en marcha sobre el transporte escolar en la zona





Por otro lado, Marinero informó que esta semana comenzó una auditoría interna sobre el sistema de transporte escolar, a cargo de personal proveniente de Viedma. El relevamiento incluye la verificación del número de estudiantes, el estado de las unidades y la organización de los recorridos para evitar superposiciones.





“La auditoría es una cuestión de norma; no se detectó ningún inconveniente”, aclaró. Los equipos técnicos están realizando recorridos hasta finalizar el relevamiento y luego elaborarán un informe para determinar si el servicio se está prestando de acuerdo con la normativa vigente.





El control abarca tanto escuelas urbanas como rurales, y en estas últimas ya se auditó la mayoría. Marinero descartó que pueda dejarse de prestar transporte en establecimientos rurales por cuestiones de matrícula. “No, para nada. Incluso hay algunas con muchísimos estudiantes, como la escuela 103, donde tenemos cinco recorridos a la mañana y cuatro a la tarde. Quizás haya que ampliar un poco el turno tarde”, aseguró.





La funcionaria destacó que, por ahora, todas las escuelas cuentan con la matrícula necesaria para mantener el servicio, y que se seguirán analizando ajustes para mejorar la cobertura.