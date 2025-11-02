Bariloche: Falleció el paciente diagnosticado con hantavirus en el Hospital Zonal de Bariloche





El hombre de 43 años había ingresado con síntomas compatibles. Las autoridades sanitarias activaron el protocolo para identificar y acompañar a los contactos estrechos.



En la tarde de este sábado se confirmó el fallecimiento del paciente que había sido diagnosticado con hantavirus en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, de San Carlos de Bariloche. Se trata de un hombre de 43 años que había ingresado horas antes con fiebre, dolor muscular y otros síntomas compatibles con la enfermedad.

Según precisaron desde el nosocomio, el hombre había estado realizando trabajos de limpieza de terrenos en la zona oeste de la ciudad, actividad que podría haber facilitado el contacto con el ratón colilargo, principal transmisor del virus a través de su saliva, orina y heces.

Desde el área de Epidemiología del hospital informaron que se está trabajando en la identificación de los contactos estrechos para su seguimiento sanitario. Hasta el momento, se confirmó que hay dos personas aisladas de manera preventiva. Cabe recordar que en la región patagónica circula una variante del hantavirus que, en determinadas circunstancias, puede transmitirse de persona a persona.

Los síntomas frecuentes de la enfermedad incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante la presencia de cualquier cuadro compatible, las autoridades sanitarias recomiendan acudir de manera urgente al centro de salud más cercano.

Mientras se avanza en el protocolo sanitario correspondiente, desde el hospital reiteraron la importancia de mantener medidas de prevención, evitar el contacto con roedores y extremar los cuidados en tareas rurales o de limpieza en zonas de vegetación cerrada.

Fuente: El Cordillerano.