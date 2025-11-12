Carta Abierta de Lector: Asunto urgente llamado a la prevención de incendios.



Llamado a la prevención de incendios en Epuyén y la Comarca Andina: Las Intendencias deben actuar ya. Llamado a la prevención de incendios en Epuyén y la Comarca Andina: Las Intendencias deben actuar ya.





​Estimados señores/as:

​Escribo como un amante y visitante recurrente de la Comarca Andina (Epuyén, El Hoyo, El Bolsón, Lago Puelo), un lugar de una belleza natural inigualable que, lamentablemente, se enfrenta a la misma amenaza recurrente cada año: los incendios forestales incontrolables.

​Esta semana, me encontré con una situación de riesgo que considero una bomba de tiempo: extensas áreas boscosas, como la que pude observar en Epuyén, están saturadas de material combustible. Montañas de pinocha, piñas, y troncos secos se acumulan sin control. A esto se suma la presencia de pinos con cortes sospechosos en su corteza, provocando la exudación de resina altamente inflamable, lista para arder en segundos.



​No es casualidad que cada temporada de verano se desate una tragedia sin que se encuentre jamás un culpable. El verdadero factor es esta negligencia manifiesta en el manejo del bosque.

​⚠️ Denuncia y Exigencia a las Autoridades

​De cara al inicio de la temporada estival en diciembre, el tiempo es escaso. La prevención no es una opción, es una obligación. Por ello, es imperativo señalar que la responsabilidad por el manejo y la limpieza de este material combustible recae pura y exclusivamente sobre las Intendencias locales de El Bolsón, Epuyén, El Hoyo y las demás localidades de la Comarca.



​No se puede esperar un milagro. Si no se gestiona con urgencia la remoción y el manejo adecuado de estas pilas de leña, pinocha y biomasa antes del verano, los intendentes serán los únicos responsables de las consecuencias devastadoras de un nuevo incendio. Exigimos que la prioridad de la gestión no sea la publicidad electoral, sino la vida de nuestro entorno natural.

​📢 Llamado a la Ciudadanía

​Hago un llamado a los vecinos y ciudadanos de la Comarca Andina: ¡es hora de expresarse y de exigir! Que el voto que han dado a sus autoridades se convierta en una herramienta de presión para que cumplan con su deber fundamental: proteger el territorio.

​La inacción está costando un precio demasiado alto: la pérdida de bosques nativos y centenarios que no se recuperarán. La importancia de preservar esta naturaleza de forma integral no puede quedar en manos de la suerte.

​Espero que mi voz, junto con la de muchos otros, impulse a las autoridades a tomar medidas de limpieza y prevención inmediatas antes de que la tragedia vuelva a consumir nuestro preciado paisaje.

​Atentamente.

De: Manuel Spontón Domicilio La Plata, Pcia. de Buenos Aires / De visita en la Comarca.

​