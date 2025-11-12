Carteles preventivos sobre la Ruta 40 para proteger al gato huiña en Mascardi



El Parque Nacional Nahuel Huapi en el marco del Proyecto de Conservación del gato Huiña, llevado adelante por la División de Conservación y la División de Educación Ambiental, junto con la División Planificación del Uso Público, Guardaparques de Zona Sur, la Escuela N°202 de Villa Mascardi y con la colaboración de la Policía de la Comisaría 42 de Mascardi, se concretó una nueva acción conjunta para la protección de esta especie nativa.





En esta oportunidad se realizó la colocación de dos carteles preventivos sobre la Ruta Nacional 40, uno cerca de la escuela nº202 de Villa Mascardi y otro en un punto estratégico de la zona. Los carteles invitan a quienes circulan por la ruta a reducir la velocidad, recordando que se trata del hábitat de esta especie.





La acción contó con la participación de guardaparques, técnicos de conservación y educación ambiental, del Área de Diseño e Interpretación Ambiental del Parque, la policía de Río Negro, docentes y estudiantes. Para celebrar la jornada, realizaron una representación simbólica con máscaras de gato huiña.

Estas actividades se desarrollan desde una mirada de intercambio y co-construcción de saberes, donde el conocimiento local de los niños se entrelaza con la perspectiva científica, buscando fortalecer la conservación de la especie y promover una convivencia equilibrada entre las actividades humanas y la naturaleza.