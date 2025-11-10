Circular con extrema precaución por la presencia de fauna nativa en la ruta de 7 Lagos en la zona de Villarino

Noticias Del Bolson noviembre 10, 2025


En las últimas horas, el huemul conocido como “Newenche” volvió a cruzar la Ruta 40 – tramo Siete Lagos – dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se solicita circular con extrema precaución, reducir la velocidad, no detenerse en lugares no habilitados, no acercarse ni intentar fotografiarlo a corta distancia, no transitar con mascotas, y respetar toda la señalización preventiva instalada. 

Ante esta situación, se está llevando adelante un operativo de custodia para resguardar su seguridad y la de quienes circulan por la zona.











