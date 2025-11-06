Controlaron un principio de incendio en la planta de residuos de El Bolsón





Durante la jornada de este lunes, la Municipalidad de El Bolsón informó que se registró un principio de incendio en el sector de chatarras de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, ubicada en la zona de Los Repollos. El foco ígneo fue rápidamente detectado por el personal del predio, que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Según se detalló, el incendio fue controlado con recursos propios del municipio, evitando su avance hacia otros sectores del predio. Paralelamente, se dio aviso al SPLIF y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes permanecieron en estado de alerta y a disposición para colaborar en caso de ser necesario.

Sin afectación a la vegetación ni zonas cercanas

Desde el municipio destacaron que el fuego se mantuvo contenido dentro del predio, sin afectar la vegetación circundante ni generar riesgo para las áreas pobladas cercanas. Esta rápida intervención permitió evitar mayores daños y reducir el impacto ambiental.

El personal municipal continúa trabajando en el lugar para garantizar la extinción total del foco y asegurar las condiciones de seguridad en el sector de la planta.

Trabajo preventivo y monitoreo

Las autoridades reiteraron la importancia de la detección temprana y la capacitación del personal que opera en la planta, especialmente durante la temporada de mayor riesgo de incendios en la región.

Se informó además que el área permanecerá bajo monitoreo durante las próximas horas como medida preventiva.