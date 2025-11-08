Controlaron un principio de incendio en el predio del aeródromo de El Bolsón





Bomberos Voluntarios intervinieron rápidamente este mediodía tras recibir el aviso de un foco ígneo en la zona del Aeroclub. El incendio afectó una pequeña superficie y fue extinguido sin que se registraran mayores daños.



En horas del mediodía de este sábado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón debió acudir a un principio de incendio detectado en el sector del Aeroclub, sobre Avenida San Martín Norte. La rápida intervención permitió controlar la situación en pocos minutos.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Enzo Navarro, informó que “se recepcionó un llamado informándonos de un principio de incendio en la zona del aeroclub. Avenida San Martín del Norte. Se despachó la unidad al lugar”.





Al arribar, los voluntarios se encontraron con un foco activo dentro del predio del aeródromo local. “Al llegar mismo nos encontramos con un incendio dentro de lo que es el predio del aeródromo, más o menos una superficie de 3x3, 3x4 metros”, detalló Navarro.

En el sitio ya se encontraba personal policial brindando apoyo. “En el lugar se encontraba presente un personal policial, así que se trabajó para liquidar el siniestro”, indicó.

Navarro remarcó que “el principio de incendio forestal se desató dentro del predio aeródromo local de El Bolsón”, aunque fue rápidamente controlado gracias a la intervención temprana y la coordinación entre las fuerzas presentes.





No se reportaron daños materiales significativos ni personas afectadas. Las causas del inicio del fuego se encuentran bajo investigación.