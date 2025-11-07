Corte de tránsito por el Día de la Tradición y Desfile Criollo en El Bolsón desde las 12 hs.



La Municipalidad de El Bolsón informa que durante la tarde de hoy, con motivo de la celebración del Día de la Tradición y la realización del Desfile Criollo, se llevará a cabo un corte de tránsito y desvío de vehículos en distintos sectores céntricos de la ciudad desde las 14 hasta las 18 horas. La Municipalidad de El Bolsón informa que durante la tarde de hoy, con motivo de la celebración del Día de la Tradición y la realización del Desfile Criollo, se llevará a cabo un corte de tránsito y desvío de vehículos en distintos sectores céntricos de la ciudad desde las 14 hasta las 18 horas.





Las medidas se implementan para garantizar el desarrollo seguro del evento y el orden vehicular durante la jornada. Se solicita a vecinos y vecinas respetar las indicaciones del personal de Tránsito Municipal y circular con precaución.





La Municipalidad agradece la comprensión y el acompañamiento de la comunidad en esta fecha tan significativa para la identidad cultural y tradicional de El Bolsón.