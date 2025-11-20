Despiste en La Veranada: un conductor resultó lesionado y espera asistencia médica

En horas de la mañana de este jueves se registró un despiste en la zona de La Veranada, cuando un conductor que viajaba desde San Carlos de Bariloche hacia El Bolsón perdió el control de su vehículo. El rodado terminó impactando fuertemente contra el talud de tierra ubicado al costado del camino.

El hombre, único ocupante del vehículo, pudo dialogar con Noticias del Bolsón y relató que, pese al fuerte golpe, se encuentra consciente. Presenta dolores en la zona lumbar y algunos golpes que requieren atención médica. Permanece estable mientras aguarda la llegada de la ambulancia.

Las causas del despiste aún no fueron determinadas.

Noticia en desarrollo.



