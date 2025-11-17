DÍA NACIONAL DEL ESCULTOR Y LAS ARTES PLÁSTICAS

El 17 de noviembre se celebra en nuestro país el "Día Nacional del Escultor/a y las Artes Plásticas", en honor al nacimiento de la escultora Lola Mora, quien nació ese día del año 1866.





Lola Mora es conocida principalmente por su obra "La Fuente de Las Nereidas", también incursionó en en el urbanismo y las artes visuales.





Un homenaje a aquellas personas que convierten los distintos materiales con el fin de construir formas e imágenes para presentar una visión de la realidad, de acuerdo a un conjunto de valores estéticos.





¡Felicidades a todas/os las/os escultores y artistas plásticos de nuestra localidad y la Comarca Andina!