Dos intervenciones en una noche: Bomberos asistieron a una persona en la vía pública y luego acudieron a un incendio

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervino primero en la Avenida Patagonia Argentina para asistir a un hombre en estado de ebriedad. Horas más tarde, alrededor de las 04:20, trabajaron en un incendio que afectó el baño de una vivienda en calle Saavedra. La labor se concretó sin heridos.

Asistencia a una persona en la vía pública

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios informaron que, cerca de la medianoche, se recibió un llamado alertando sobre una persona tendida en la vía pública.

“Se recepción un llamado informando sobre una persona tendida en la calle, Av. Patagonia Argentina, a la altura del aserradero de Tornero. Se despacha la unidad de rescate al lugar”, indicó el jefe del Cuerpo Activo, Enzo Navarro.

Al llegar, los bomberos constataron que se trataba de un hombre en estado de ebriedad. Según detalló Navarro, “al llegar al mismo nos encontramos con una persona en estado de ebriedad, se lo contuvo, no presentaba lesiones, por ende no se necesita presencial de hospital”.

El procedimiento concluyó sin complicaciones: “La persona fue escoltada por personal nuestro hasta su domicilio, a pocos metros del lugar, quedando con sus familiares”, señaló.

Incendio en una vivienda en Saavedra al 700

Horas después, la guardia volvió a activarse. “Anoche, aprox. 04:20 se nos informa de un incendio de vivienda en calle Saavedra al 700 aprox.”, explicó el jefe del cuerpo.

La primera dotación que llegó al sitio se encontró con el foco principal en uno de los ambientes internos:

“Al llegar al lugar, la primera dotación se encontró con el siniestro focalizado en el baño. Se trabajó para la extinción del mismo”.

El fuego pudo ser controlado antes de que se propagara al resto de la casa. Sin embargo, hubo consecuencias materiales:

“Solo daños en el baño y el resto de la estructura por el humo”, detalló Navarro.

La Policía de Río Negro se encuentra investigando el origen del incendio para determinar las causas.

La labor de los bomberos se desarrolló sin heridos en ambos hechos y se mantuvo la seguridad de las personas involucradas.