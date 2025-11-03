El Bolsón: Avanza el Programa de Equilibrio Poblacional para perros y gatos

Noticias Del Bolson noviembre 03, 2025


La Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de El Bolsón informa que este martes 4 de noviembre se entregarán turnos para las castraciones gratuitas que se realizan en el marco del Programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos.

La entrega de turnos se realizará a partir de las 10:00 horas en la Escuela de Carpintería, hasta agotar cupos. En tanto, la jornada de castraciones tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, en el mismo espacio.

Desde el municipio, se invita a los vecinos y vecinas a participar de esta importante iniciativa, que promueve el bienestar animal, la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.










