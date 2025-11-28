El Bolsón se prepara para un fin de semana cargado de actividades turísticas y recreativas

El secretario de Turismo de El Bolsón, Nicolás Distchenky , anticipó que la localidad vivirá otro fin de semana con una agenda intensa, marcada por la llegada de autos clásicos, el cierre de la Semana de la Aventura y propuestas recreativas en distintos puntos del municipio. “Vamos a tener un fin de semana súper movido, por suerte”, aseguró el funcionario en diálogo con este medio.





Desde este sábado por la mañana, la Plaza Pagano será el epicentro del recibimiento a las tradicionales 1000 Millas Sport, que por segundo año consecutivo vuelven a El Bolsón tras un largo receso. Distchenky explicó que se montará una globa y un equipo de sonido para recibir a los participantes, quienes llegan desde distintos puntos del país y también del exterior. “Son personas de Buenos Aires, Córdoba y hasta de Brasil. Vamos a entregar folletería y un presente a cada auto que pase”, señaló.





La actividad se enmarca en un contexto donde la localidad mantiene una ocupación sostenida y una oferta recreativa en crecimiento. En paralelo, este viernes continúa el cierre de la Semana de la Aventura, un programa que —según destacó el secretario— “vino para quedarse”. Desde las 13 horas habrá un mini trekking en la zona de Costa del Azul, mientras que entre las 14 y las 18 se ofrecerá un circuito de rafting gratuito, pensado especialmente para los vecinos y para prestadores turísticos que quieran vivir la experiencia y luego ofrecerla a los visitantes.





Para el sábado, está prevista una jornada especial en el Aeroclub local con demostraciones de parapente, inflado de velas y sorteos de vuelos biplaza y remeras. “Seguimos con actividades de distinto tenor, que vienen acompañando muchos fines de semana consecutivos en El Bolsón”, destacó el secretario.









Consultado sobre la diferencia entre las 1000 Millas y las recientes caravanas de vehículos deportivos que generaron polémica en la región, el funcionario aclaró que se trata de propuestas completamente distintas. “Los autos antiguos no andan a 200 kilómetros. Es una carrera de regularidad, mucho más recreativa, con un fin de integración y amistad”, explicó. En este caso, se espera el paso de entre 80 y 150 vehículos, dependiendo del arribo a San Carlos de Bariloche.





El recorrido tendrá a El Bolsón como punto límite, para luego retornar hacia Bariloche. Según indicó Distchenky, se trabajó intensamente con los organizadores para asegurar la presencia del evento en la comarca. “Para nosotros es importante. Estamos empezando una pretemporada de verano con muchas actividades y por suerte el tiempo acompaña”, expresó.





En cuanto a la situación turística actual, el secretario destacó que el último fin de semana extra largo registró más del 75% de ocupación, un número que, afirmó, “calienta los motores para la temporada”. Además, señaló que para este nuevo fin de semana ya hay numerosas consultas de alojamiento, lo que alimenta las expectativas de un verano positivo para la actividad local.



