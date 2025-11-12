El COER desbarata delincuentes y Odarda lo quiere disolver





El legislador Lucas Pica, de Juntos Defendemos a Río Negro, destacó la labor del Grupo COER tras conocerse el reciente operativo que permitió desbaratar una banda dedicada a las entraderas en la región del Alto Valle. Pica subrayó la importancia de contar con cuerpos especializados dentro de la Policía rionegrina y expresó su preocupación frente al proyecto presentado por la ex senadora Magdalena Odarda, que busca eliminar este grupo táctico provincial.





“Hoy asistimos a la noticia que, gracias a la pericia y el compromiso del Grupo COER, de la Policía de la Provincia de Río Negro y los agentes fiscales, se logró desbaratar una banda de delincuentes que se dedicaban a entraderas en el Alto Valle. Mientras esto sucede, Magdalena Odarda y su grupo político han presentado un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Río Negro para derogar el Grupo COER, para que deje de existir. Bueno, esto está sustentado en una ideología garantista que le ha hecho mucho daño a la Argentina. Nosotros siempre vamos a estar a favor de las víctimas y no dándole derecho a los delincuentes”, manifestó el legislador.