Gran final del Prokart en Lago Escondido: más de 120 pilotos en la pista y definición con doble puntuación

Este fin de semana el rugir de los motores se sentirá con fuerza en el circuito del Lago Escondido, donde se disputará la última fecha puntuable del campeonato de Prokart Patagonia, con doble puntuación y grandes expectativas para pilotos, equipos y aficionados.

“Vivimos el mejor año de nuestra historia”

En diálogo con nosotros, Charlie Del Río, presidente de la Asociación de Pilotos del Prokart, expresó su entusiasmo por la convocatoria y el crecimiento sostenido de la categoría.

“Este año venimos con un promedio de 125 kartings por fecha, y esperamos mantener ese número. Las expectativas están muy altas. Hemos tenido, creo, el mejor año de nuestra historia, en un momento muy difícil”, señaló Del Río.

El dirigente destacó que el éxito no es casualidad, sino el resultado de años de trabajo en equipo y de una organización sólida:

“Nuestra organización está funcionando muy bien. Yo asumí este año, pero hay un grupo de trabajo que viene consolidándose hace tiempo, tanto en la parte técnica como deportiva. Somos 41 personas que viajamos para cada fecha, más todos los equipos que acompañan.”

Un evento de gran impacto regional

Desde los primeros días de la semana ya se percibe el movimiento en la comarca: camionetas con kartings, motores encendidos y el característico aroma a combustible del 2T anticipan una verdadera fiesta del automovilismo.

“Desde el martes ya empezaron a llegar equipos y pilotos. Que esta final sea en El Bolsón, para nosotros, es un orgullo y un evento de gran trascendencia para toda la comarca andina”, destacó Del Río.

El Prokart Patagonia se ha convertido en una de las categorías más importantes del país:

“Hoy somos una de las tres categorías top de la Argentina”, aseguró el presidente.

Cronograma intenso y definición abierta

La acción comenzará este viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, con seis tandas de entrenamiento de 10 minutos por piloto.

“Cada piloto va a girar una hora mañana, así que ya desde temprano se va a sentir el movimiento en la pista”, explicó Del Río.

El sábado será una jornada plena de competencia:

“A las 8 de la mañana comienzan los Warm Up y después se suceden 55 salidas a pista durante todo el día, una tras otra, hasta las 7 de la tarde.”

Sobre la definición del campeonato, Del Río aclaró que todas las categorías llegan con posibilidades abiertas:

“No hay nada dicho. Solo en la categoría Súper Sudam Máster hay un piloto que, si sale bien en la serie, ya es campeón. Pero el resto está todo para pelearse; hasta el domingo no vamos a saber quiénes se coronan.”

Cuna de futuros campeones

Del Río remarcó también el carácter formativo del Prokart, considerado una categoría escuela que prepara a los pilotos para dar el salto hacia divisionales mayores del automovilismo nacional.

“Tenemos varios chicos que ya corren en fórmulas. Por ejemplo, Juan Alessi, que para mí es el número uno del país, subcampeón argentino; Vicente Aguilar, campeón argentino en la categoría junior; y Marco Albert, campeón argentino máster. Lamentablemente no podrá correr por un problema físico, pero hubiera sido impresionante tener tres campeones argentinos en pista”, detalló.

Además, resaltó que más de 35 pilotos menores de 14 años participan activamente en el campeonato:

“Eso nos llena de orgullo. Significa que tenemos karting para rato. Los chicos aprenden que esto no es solo manejar: hay un reglamento, un comportamiento en boxes, pautas que cumplir. Es parte de su formación deportiva y personal.”

Doble fecha y cierre de temporada

La competencia de este fin de semana tendrá doble puntuación, lo que definirá a los campeones de cada categoría en un cierre vibrante de temporada.

El circuito del Lago Escondido ya está preparado para recibir a pilotos, familias y fanáticos del automovilismo, en un evento que promete ser una verdadera fiesta de velocidad y pasión por los fierros.