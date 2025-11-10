Grave accidente de tránsito y detenciones durante el fin de semana en la localidad.



Durante la mañana del domingo se registró un grave siniestro vial en la avenida Sarmiento, a la altura de calle Balcarce, donde un vehículo terminó impactando contra un poste de cemento del tendido eléctrico. Así lo informó el subcomisario de la Unidad 12 de Policía de El Bolsón, Víctor Escobar.

“El día domingo, siendo la hora 07:41, ingresa un llamado al sistema de emergencia 911 dando cuenta de un siniestro vial. Al arribar al lugar el personal policial se encuentra con un conductor masculino que había chocado su Renault Clío contra un poste de luz”, señaló Escobar.





Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones. Sin embargo, tras la intervención del área de Tránsito municipal se constató que circulaba con 1,10 gramos de alcohol en sangre. “Se procedió a la retención preventiva del rodado y la correspondiente multa”, confirmó el subcomisario. También se convocó a personal de la empresa eléctrica EdERSA, que verificó el estado del poste sin detectar fallas mayores en la línea de media tensión.





Detenciones por pedidos judiciales vigentes





Además del siniestro, la policía realizó dos detenciones relevantes durante la última semana, en operativos de control y recorridas preventivas.





El miércoles 5, alrededor de las 21 horas, sobre calle Brown y Nicasio Corvalán, personal policial interceptó una camioneta Nissan Frontier. Tras identificar al conductor, se constató que tenía pedido de detención por parte de la Fiscalía, en el marco de una causa por desobediencia judicial, daños y robo en contexto de violencia. Se trata de un hombre de 28 años, residente en barrio San José. Tras la audiencia correspondiente, se dictó prisión preventiva hasta el 7 de diciembre.





Días después, en la mañana del sábado, se detuvo a otro hombre de 32 años sobre calle Pellegrini y Perito Moreno, también con pedido judicial vigente por un delito contra la integridad física. En su caso, la justicia definió prisión preventiva hasta el 7 de marzo.





Recuperación de bicicleta robada





Por otra parte, el viernes por la tarde se recuperó una bicicleta denunciada como sustraída ese mismo día en la zona de Avenida Sarmiento. El rodado fue hallado debajo del puente de calle Azcuénaga, sector donde, según vecinos, suelen ocultarse elementos robados e incluso encenderse fuego durante la noche.





“El personal policial realiza controles constantes en esa zona. Por eso se pudo detectar rápidamente al sujeto y recuperar la bicicleta”, indicó Escobar.





Denuncia por incendio sin presentación formal





Finalmente, durante el fin de semana se intervino en un incendio en calle Saavedra. Sin embargo, el subcomisario aclaró que, pese a versiones públicas que mencionaban el faltante de dinero en el lugar, no existe una denuncia formal radicada:

“Es llamativo que se haga pública una acusación y no se presente la denuncia correspondiente”, sostuvo.





La Unidad 12 destacó el trabajo preventivo realizado en distintos sectores de la ciudad y recordó la importancia de conducir sin alcohol, especialmente durante fines de semana donde la circulación durante la madrugada aumenta significativamente.



