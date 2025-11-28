Hallan y destruyen una granada de mano en Playa Escondida del lago Epuyén

La División Explosivos de Esquel intervino en el operativo y confirmó que se trataba de una granada FM-K2. El parque Puerto Bonito fue reabierto al mediodía tras el procedimiento.

Operativo policial en Epuyén por una granada hallada en la costa del lago

Un importante despliegue policial se llevó adelante este viernes por la mañana en el parque Puerto Bonito, en el sector conocido como Playa Escondida, luego del hallazgo de un presunto artefacto explosivo a orillas del lago Epuyén.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30, cuando se tomó conocimiento de la situación y se notificó al fiscal de turno, Dr. Cristian Cayun. De inmediato se trasladó al lugar personal especializado de la División Explosivos de Esquel, encabezado por el subcomisario Néstor Fabián Pacheco, quienes confirmaron que se trataba de una granada de mano FM-K2.





Los peritos procedieron a desactivar el sistema de iniciación y luego realizaron la voladura controlada, logrando la destrucción del mecanismo. El cuerpo del artefacto, que aún contenía su carga explosiva en buen estado, fue levantado y secuestrado para su traslado a la base de la División Explosivos de Trelew, donde se realizará su disposición final.

El operativo fue supervisado por el subcomisario Marcos Troncoso, jefe de la Comisaría Distrito Epuyén, quien dejó constancia de que el parque Puerto Bonito fue reabierto al público a las 12:00 tras garantizarse la seguridad en el sector.

Las autoridades reiteraron la importancia de evitar la manipulación de cualquier elemento sospechoso y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.