Incendio destruyó una vivienda en el barrio Esperanza

El incendio ocurrió anoche, minutos antes de la medianoche, en una casa del pasaje Shanti. La vivienda sufrió daños totales. No hubo heridos.









Anoche, cerca de la medianoche, los Bomberos Voluntarios recibieron el aviso de un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Esperanza, sobre el pasaje Shanti, en una zona de difícil acceso. Al llegar la primera dotación, la estructura ya estaba completamente tomada por las llamas, por lo que debieron sumarse dos dotaciones más para trabajar en el lugar.









Según informó a Noticias del Bolsón el jefe del Cuerpo Activo, Enzo Navarro, durante las tareas se retiraron dos garrafas de gas para evitar riesgos mayores. La casa, construida con materiales naturales —paredes de adobe y techo de nylon y biruta—, sufrió daños totales.





En el momento del incendio, los cuatro ocupantes de la vivienda no se encontraban en el lugar y no se registraron heridos. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. Las pericias se llevarán adelante durante las próximas horas.