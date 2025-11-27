Incendio en Cerro Otto: circunscripto y con guardia de cenizas

Durante toda la noche se mantuvo en el lugar una guardia de cenizas que trabajó sobre puntos calientes y recorrió el perímetro. Esta mañana, a primera hora, continuaron las tareas de enfriamiento y aseguramiento, con el apoyo del helicóptero proveniente de El Bolsón. También colaboran la Policía Montada y personal de la Comisaría 27, acompañando el trabajo de los equipos en terreno.





Por el momento, la situación se mantiene estable y tranquila, sin actividad fuera del perímetro circunscripto.





Se solicita especialmente a los vecinos y vecinas reportar cualquier situación sospechosa o movimiento inusual, además de comunicar de inmediato toda columna de humo al 103. La participación de la comunidad es clave para prevenir nuevos focos.





En tanto, la investigación de los incendios ya está en manos de la Fiscalía. La Policía de Río Negro, como auxiliar de la Justicia, está realizando todas las diligencias que se le encomienden. Dado que el proceso se encuentra en etapa investigativa, por el momento no es posible brindar más precisiones.





Por otro lado, en el marco de la colaboración federal entre provincias, cinco combatientes de El Bolsón y otros cinco de Bariloche viajaron a Chos Malal (Neuquén) para sumarse al operativo que trabaja en el incendio activo en esa zona.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) confirmó que el incendio registrado ayer en la zona de Melipal, en las laderas del Cerro Otto en Bariloche, permanece circunscripto y sin cambios respecto al estado alcanzado anoche.