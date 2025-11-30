Incendio en la usina de la CEB: un voraz fuego sorprendió al barrio Ñireco durante la mañana



Video gentileza Rubén





Bomberos de Bariloche y del destacamento San Francisco lograron controlar el siniestro en menos de una hora. El incendio provocó cortes de luz en distintos sectores de la ciudad.

Un importante incendio se registró este domingo por la mañana en el barrio Ñireco, luego de que alrededor de las 7 se alertara sobre un fuego de grandes proporciones en la usina de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), ubicada en calle Mosconi al 600.

Según informaron las primeras dotaciones que arribaron al lugar, las llamas avanzaban con intensidad dentro del edificio, lo que obligó a un despliegue inmediato de Bomberos Voluntarios de Bariloche y del destacamento N.º 2 del barrio San Francisco. Gracias al rápido accionar, el fuego comenzó a ser contenido en menos de una hora, permitiendo luego iniciar las tareas de enfriamiento y extinción total.

Distintas fuerzas de seguridad y otras instituciones locales se sumaron al operativo para colaborar en el control del siniestro y en el ordenamiento de la zona.

De manera casi simultánea, vecinos de varios sectores de la ciudad comenzaron a reportar cortes en el suministro eléctrico, una situación que sería consecuencia directa del incendio que afectó la usina.

Desde el sistema de emergencias se solicitó a la comunidad no acercarse al área, para evitar entorpecer el trabajo del personal que continúa operando en el sector.

Esta es una nota en desarrollo, a la espera de información oficial sobre daños, causas y tiempos de restablecimiento del servicio.

Fuente El Cordillerano