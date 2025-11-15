Más vecinos tendrán sus carnet de manipulación de alimentos

noviembre 15, 2025



Con un nuevo curso de manipulación de alimentos e higiene en producción, la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades continúan siendo una política activa en El Hoyo.

Se concretó el séptimo curso del año con 41 inscriptos que se sumaron a los 280 de los anteriores para un total superior a los 320 participantes. Los mismos estudiaron 4 módulos teóricos sobre generalidades; alimentos seguros; claves de inocuidad; plagas y basuras; enfermedades de transmisión por alimentos.

Además, todos los concurrentes recibirán su carnet de manipulador/a nacional con validez por 3 años, lo que les permite trabajar en sus emprendimientos gastronómicos o ser contratados lo que genera no solo más seguridad e higiene alimentaria en la ciudad sino mayores oportunidades y herramientas laborales.

Julián Torres, un vecino que tomó el curso, contó: "Me pareció muy bueno, uno aprende muchas cosas que deberíamos saber en el día a día como tener cestos domiciliarios y de producción con tapa, los métodos y elementos correctos de desinfección, es importante que podamos trabajar con normas de seguridad e higiene para producir comida sana"

Las capacitaciones fueron dictadas por la Sub Secretaría de Salud Ambiental de la Provincia del Chubut, Delegación Oeste con el biólogo Fabián Árgel y veterinario Juan Labandibar al frente de las mismas y la nutricionista Martina Jofré, quien se incorporó a este curso.










