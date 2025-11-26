Mejoras urgentes en el aeródromo de El Bolsón en plena emergencia ígnea









La emergencia ígnea que atraviesa la Comarca Andina obliga a ajustar cada uno de los mecanismos de respuesta, y uno de los puntos críticos es el funcionamiento del aeródromo de El Bolsón, desde donde operan los medios aéreos que combaten los incendios. Pilotos y autoridades locales advirtieron que la cabecera sur presenta serias limitaciones para el carreteo de las aeronaves.





Para conocer los trabajos previstos, dialogamos con Enrique Ibarra, delegado de Vialidad Rionegrina en la región, quien confirmó que ya se comenzó a coordinar un plan de intervención junto a autoridades aeronáuticas y municipales.

Tres etapas de trabajo: lo urgente, lo necesario y lo estratégico





Ibarra explicó que la situación fue elevada al presidente de Vialidad Rionegrina tras una serie de reuniones con Hernán Cerieldin jefe del aeródromo, y con el secretario provincial de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, , quienes manifestaron su preocupación por el estado de la pista.





Aunque se realizaron obras recientes como la colocación del cerco perimetral para limitar el ingreso de peatones o vehículos, el aeródromo presenta falencias que afectan su operatividad: baches en la pista, desgaste en los laterales y sectores de compactación insuficiente en la zona de rodaje.





“Vamos a trabajar en tres etapas, tal como plantea el gobernador: lo urgente, lo necesario y lo estratégico”, señaló Ibarra. La primera fase incluye mejorar los laterales de pista y compactar la zona de carreteo, tareas consideradas indispensables para garantizar la operatividad inmediata de los aviones hidrantes.

Convenios obligatorios y coordinación interinstitucional





Para avanzar, Vialidad Rionegrina requiere la firma de convenios específicos, dado que su jurisdicción se limita a rutas provinciales. Toda intervención fuera de ellas debe contar con autorización del organismo solicitante y de la presidencia de Vialidad.





Ibarra confirmó que esta semana se completó un informe conjunto con autoridades aeronáuticas y del Ministerio de Transporte, y que se espera iniciar los primeros trabajos en los próximos días. “El objetivo es que el aeródromo cumpla con las normas básicas que permitan operar sin riesgos en plena emergencia ígnea”, afirmó.





Residuos forestales: una responsabilidad que complica la seguridad





Otro problema crítico surge sobre la Ruta Provincial 86, donde vecinos han arrojado residuos forestales en las cunetas, afectando el drenaje y elevando el riesgo de incendios. La acumulación se encuentra entre las progresivas 7 y 10, en ambas márgenes de la calzada.





Según Ibarra, esta práctica se profundizó tras el incendio del verano pasado, cuando muchos propietarios comenzaron a realizar podas y limpiezas sin disponer correctamente los restos. “No solo afecta el funcionamiento del drenaje en invierno, sino que en verano incrementa el riesgo de nuevos focos”, advirtió.





La Comarca ya registró episodios recientes en Cuesta del Ternero, Ruta 40 Norte, el río Quemquemtreu, barrio Luján, El Pedregoso y El Foyel, lo que motivó que autoridades de Río Negro, Chubut y los municipios declararan formalmente la emergencia ígnea.





Responsabilidad de los frentistas y trabajos de limpieza





El delegado aclaró que no es competencia de Vialidad Rionegrina retirar residuos que dejan los vecinos, sino de cada propietario frentista. Los dueños deben trasladar el material al depósito de ramas municipal, ubicado detrás del Splif.





El municipio, además, cuenta con un programa de chipeo que puede asistir a los vecinos para disminuir costos y facilitar la disposición final.





Aun así, y dada la urgencia, Ibarra confirmó que Vialidad comenzó a intervenir con maquinaria, personal y volcadores para resolver la situación en un plazo estimado de 10 a 15 días. Luego, se notificará a los frentistas por infracción, ya que la práctica viola normativas vigentes.





“Estamos en emergencia ígnea y cada acción preventiva cuenta. No podemos permitir que una mala disposición de residuos ponga en riesgo a toda la comunidad”, concluyó.