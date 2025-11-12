“¡Orgullo de la Comarca Andina! Yoel Hernández vuelve al escenario mayor del folklore y escribe una página inédita para Chubut”

El cantautor patagónico Yoel Hernández, oriundo de El Maitén (Comarca Andina, Chubut), ha vuelto a romper barreras: el próximo 27 de enero subirá al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín para representar a su provincia en una quinta participación consecutiva, algo que ningún artista de la región había logrado con tanta visibilidad y tan rápido.

Desde sus orígenes humildes, comenzando a cantar a los 8 años y participando en certámenes como los “Evita Culturales”, Hernández vino luchando paso a paso para alcanzar este lugar privilegiado. ￼

Su trayectoria lo muestra como “embajador” de la Patagonia: álbumes como Hecho en Patagonia (2023) están llenos de paisajes de la cordillera, ríos, vientos y almas sureñas. ￼

Lo más destacado:

• Ya ha sabido estar ante miles en Cosquín, imponiéndose por su voz potente, su autenticidad sureña y el hecho de que en varias ediciones fue el único representante de la Patagonia en el escenario mayor.

• Su canción Banderita de mi Escuela se convirtió en himno en escuelas de Chubut, visibilizando una identidad provincial poco difundida.

• Este nuevo paso del 27 de enero lo pone otra vez ante un público nacional e internacional, adrenalina máxima, llevando a todos los de la Comarca Andina con él.





Hernández señaló:





“Llevar al escenario de Cosquín la voz de nuestra gente, el viento que silba en los álamos y el eco de los lagos del sur es un sueño colectivo de la Comarca. Cada vez que subo ahí, no voy solo: llevo mi pueblo, mi cordillera, mi gente”.





La presentación no es sólo un show más: es la oportunidad de marcar un antes y un después para la Comarca Andina y para la provincia del Chubut en el gran mapa del folklore argentino. Es decir: si bien muchos han trabajado y pisado escenarios, tan rápido y tantas veces en el nivel de Cosquín como él, no lo habían logrado.





Fecha: 27 de enero de 2026

Lugar: Escenario Mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Córdoba