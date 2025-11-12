“¡Orgullo de la Comarca Andina! Yoel Hernández vuelve al escenario mayor del folklore y escribe una página inédita para Chubut”

El cantautor patagónico Yoel Hernández, oriundo de El Maitén (Comarca Andina, Chubut), ha vuelto a romper barreras: el próximo 27 de enero subirá al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín para representar a su provincia en una quinta participación consecutiva, algo que ningún artista de la región había logrado con tanta visibilidad y tan rápido.
Desde sus orígenes humildes, comenzando a cantar a los 8 años y participando en certámenes como los “Evita Culturales”, Hernández vino luchando paso a paso para alcanzar este lugar privilegiado.  ￼
Su trayectoria lo muestra como “embajador” de la Patagonia: álbumes como Hecho en Patagonia (2023) están llenos de paisajes de la cordillera, ríos, vientos y almas sureñas.  ￼
Lo más destacado:
Ya ha sabido estar ante miles en Cosquín, imponiéndose por su voz potente, su autenticidad sureña y el hecho de que en varias ediciones fue el único representante de la Patagonia en el escenario mayor. 
Su canción Banderita de mi Escuela se convirtió en himno en escuelas de Chubut, visibilizando una identidad provincial poco difundida. 
Este nuevo paso del 27 de enero lo pone otra vez ante un público nacional e internacional, adrenalina máxima, llevando a todos los de la Comarca Andina con él.

Hernández señaló:

“Llevar al escenario de Cosquín la voz de nuestra gente, el viento que silba en los álamos y el eco de los lagos del sur es un sueño colectivo de la Comarca. Cada vez que subo ahí, no voy solo: llevo mi pueblo, mi cordillera, mi gente”.

La presentación no es sólo un show más: es la oportunidad de marcar un antes y un después para la Comarca Andina y para la provincia del Chubut en el gran mapa del folklore argentino. Es decir: si bien muchos han trabajado y pisado escenarios, tan rápido y tantas veces en el nivel de Cosquín como él, no lo habían logrado.

Fecha: 27 de enero de 2026
Lugar: Escenario Mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Córdoba











