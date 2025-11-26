Río Negro avanza en el proyecto sobre desechos plásticos en alta montaña

De esta manera se desarrollaron actividades del proyecto “Desechos Plásticos en Alta Montaña”, orientadas a mejorar el conocimiento, la coordinación institucional y la gestión de residuos en ambientes remotos del Cerro Catedral. La iniciativa busca fortalecer las capacidades para prevenir y reducir la presencia de plásticos en ecosistemas frágiles.





La jornada incluyó exposiciones sobre los Convenios de Basilea y Estocolmo, una presentación del INTI sobre la problemática de los plásticos en general y su comportamiento en alta montaña. También se sumó la mirada del sector privado con la participación de la empresa recicladora Finor, que compartió experiencias sobre recuperación de materiales en la región.

Los participantes realizaron además un espacio de intercambio interinstitucional con equipos del DPA, Catedral, el Municipio de Bariloche, INTI, Finor y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, donde se analizaron desafíos y oportunidades para mejorar la gestión de residuos en áreas de uso turístico intensivo. El objetivo central fue avanzar en estrategias conjuntas que permitan reducir la contaminación y promover prácticas sostenibles.





Como parte del trabajo en territorio, un grupo efectuó muestreos de agua para el análisis de microplásticos, mientras que otro equipo realizó la recolección, clasificación y pesaje de residuos en la montaña. Los resultados del análisis de las muestras tomadas por el INTI estarán disponibles próximamente y aportarán datos clave para futuras acciones del proyecto.

