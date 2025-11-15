Se realizaron las Jornadas de Desarrollo Local en El Hoyo

Se llevaron adelante las Jornadas de Desarrollo Local, un espacio de formación destinado a fortalecer las capacidades de gestión municipal, comunicación institucional y desarrollo territorial.





Las actividades comenzaron el jueves por la mañana con la acreditación y las palabras de apertura a cargo de Enzo Paoletta, presidente de CIMA; Guadalupe Barrera, coordinadora de la Fundación Konrad Adenauer; y el intendente César Salamin.





La primera jornada se centró en la optimización de la gestión municipal, a través del Módulo 1 dictado por Hugo Dalbosco y Dino Paoletta, que continuó tras una breve pausa con una segunda instancia. Por la tarde se desarrolló el Módulo 2, “El rol del concejal”, a cargo de Agustina Serrano, seguido del Módulo 3, donde Gabriel Curi abordó el poder de la comunicación no verbal y las claves para interpretar y gestionar el lenguaje corporal. Las actividades concluyeron a las 18 horas.





El viernes volvió a abrir con acreditaciones y el Módulo 4, dedicado al presupuesto municipal, dictado por Emilio Camporini, quien también lideró la segunda parte del bloque. Más tarde, Enzo Paoletta guio el Módulo 5 sobre comunicación eficaz, que retomó tras el almuerzo con una segunda instancia de trabajo.





Por la tarde se desarrolló el Módulo 6, un taller participativo de desarrollo local a cargo de Guillermo Laffaye, que continuó luego de la última pausa café y dio cierre a las dos jornadas.









El evento reunió a referentes institucionales, funcionarios y participantes de distintos puntos de la región, consolidándose como un espacio de diálogo, capacitación y construcción conjunta para el fortalecimiento de las gestiones locales.





El encuentro fue organizado por la Cámara de Industria y Comercio (CIMA), la Fundación Konrad Adenauer y la Municipalidad de El Hoyo.