Se suspende el transporte escolar en El Bolsón: las empresas mantienen la medida ante la falta de pago





Sin fecha de cancelación, las prestatarias ratifican el paro desde este lunes

Las cuatro empresas responsables del servicio de transporte escolar en El Bolsón confirmaron que a partir del lunes 17 de noviembre quedará suspendido el servicio, luego de que el municipio no cumpliera con los plazos establecidos para saldar la deuda acumulada.

En una nota dirigida a las autoridades, las prestatarias informaron haber recibido la comunicación oficial donde se asegura que la próxima semana se cancelará la deuda pendiente. Sin embargo, remarcaron un punto clave: no se detalló una fecha exacta de pago, lo que mantiene el escenario de incertidumbre.

“La medida se mantiene firme”

Ante esta situación, las empresas señalaron que la deuda no será regularizada dentro del plazo límite previamente informado, por lo que resolvieron sostener la medida de fuerza anunciada días atrás.

En el comunicado, expresaron:

“Informamos que las cuatro empresas de transporte hemos resuelto mantener firme la medida anunciada. En consecuencia, el día lunes 17/11 comenzará la suspensión del servicio de transporte escolar hasta tanto la deuda sea efectivamente regularizada.”

Impacto en la comunidad educativa

La suspensión afectará a centenares de estudiantes que dependen del servicio para asistir a los distintos establecimientos educativos de la zona, especialmente en los parajes rurales y sectores más alejados de la ciudad.

Padres, docentes y directivos se mostraron preocupados por las dificultades que generará la medida, mientras que esperan una respuesta más concreta por parte del Municipio para evitar que la situación se prolongue.

Las empresas esperan una definición concreta

Las prestatarias insistieron en que la reanudación del servicio dependerá exclusivamente de que la deuda sea cancelada en su totalidad, sin nuevas dilaciones ni anuncios sin fecha precisa.

Mientras tanto, la comunidad educativa aguarda una solución urgente para garantizar el traslado seguro y regular de los alumnos.