Siniestro vial en pleno centro: un motociclista resultó herido y fue trasladado al hospital





El accidente ocurrió alrededor de las 21:14 en la intersección de San Martín y Dorrego. Dos vehículos se vieron involucrados y el conductor de la motocicleta sufrió una lesión de consideración.

Durante la noche de este lunes se registró un accidente de tránsito en el cruce de Avenida San Martín y Dorrego, donde se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta. Según informó la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, el llamado de alerta ingresó "alrededor de las 21:14 horas", lo que activó el protocolo de emergencia y el despacho del móvil 8, unidad de rescate.

Al llegar al lugar, el personal bomberil se encontró con efectivos de Policía y trabajadores del Hospital local que ya estaban asistiendo a los involucrados. Millaleo explicó que "personal de bomberos se acopló al trabajo de hospital", colaborando especialmente en la atención del motociclista.

Respecto a los heridos, Millaleo detalló que "hubo dos vehículos involucrados, un auto y una moto", y que el conductor del rodado menor sufrió lesiones significativas. "El conductor de la moto fue trasladado al hospital con una posible fractura expuesta de pierna izquierda", precisó la segunda jefa. En tanto, el automovilista "no sufrió lesiones".

Luego de la asistencia inicial y el traslado del herido, los bomberos trabajaron en la prevención de riesgos en la escena: "personal de bomberos, una vez trasladado el masculino de la moto, se abocó a verificar una pérdida de combustible de la misma", indicó Millaleo.

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, personal del Hospital de Área y Policía de la provincia.

El tránsito estuvo momentáneamente reducido mientras se realizaban las tareas de asistencia y prevención. Las causas del accidente son motivo de investigación.