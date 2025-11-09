“Una noche llena de amor”: El bingo solidario por Noah recaudó alrededor de 5 millones de pesos en El Bolsón

Gran acompañamiento de la comunidad en el Polideportivo Municipal para apoyar el tratamiento del pequeño de dos años que sufrió graves quemaduras y la amputación de tres de sus miembros.

El Bolsón volvió a demostrar la fuerza de su solidaridad. Anoche, el Polideportivo Municipal se colmó de familias, amigos, comerciantes y vecinos que se acercaron a participar del bingo solidario en apoyo a Noah Infante, el niño de dos años que continúa bajo tratamiento luego de un accidente doméstico que le provocó múltiples quemaduras y la amputación de tres de sus cuatro miembros.

En diálogo con Noticias del Bolsón, Antonella Infante, mamá de Noah, expresó su emoción por la convocatoria y la respuesta de la comunidad:

“Todavía no contamos bien la plata, pero creemos que se recaudaron arriba de 5 millones de pesos. Quizás un poco más. La verdad es que estamos muy agradecidos.”





Una noche con el Polideportivo lleno

El evento se desarrolló entre música, baile, familiares, amigos y vecinos que se acercaron con el único objetivo de ayudar.

“Estuvo muy linda la noche. Hubo un montón de gente que fue a colaborar. Los premios se entregaron todos como correspondía, incluso cuando salían premios compartidos, las personas se organizaron entre ellas. Salió todo como esperábamos”, destacó Antonella.

La mamá de Noah también explicó que algunas de las imágenes del evento están siendo reunidas entre los distintos grupos que participaron en la organización, ya que varias familias y allegados colaboraron con registros fotográficos y de video.

La causa que une a un pueblo

Noah continúa en proceso de recuperación y rehabilitación. Su familia afronta ahora una etapa prolongada que implica traslados, estadías y la adquisición de prótesis pediátricas especiales, cuyo costo es elevado.

Es por eso que las actividades solidarias continúan en la Comarca, así como las campañas de colaboración económica directa para acompañar su tratamiento.

Un mensaje que queda

Más allá del monto recaudado, lo que quedó claro en la noche fue la fuerza colectiva, la empatía y el acompañamiento que moviliza la historia de Noah.