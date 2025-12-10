A 10 años de su asunción, Pogliano hace balance: “Costó mucho volver a la democracia y debemos cuidarla”

El intendente Bruno Pogliano participó este miércoles de una sesión especial del Concejo Deliberante y aprovechó la fecha para reflexionar sobre los 42 años de democracia en Argentina y sus propios 10 años al frente del municipio. “El 10 de diciembre es un día especial para todos, porque en 1983 volvimos a la democracia. Y acá en El Bolsón, hace 10 años, asumía como intendente”, recordó.





Con humor, admitió que “he envejecido, por supuesto, han cambiado los tiempos”, aunque rápidamente volvió al tono formal: “Siempre celebramos la democracia, siempre compartimos el diálogo, los métodos normales de comunicarse, el respeto a las instituciones y a las personas”.





Una jornada atravesada por tensiones





La sesión del Concejo, sin embargo, estuvo lejos de la tranquilidad que la fecha sugería. Pogliano calificó de “violento” y “desubicado” el accionar del presidente de la Cámara de Turismo —quien irrumpió a los gritos junto a otro prestador— en medio del debate legislativo.





“Sí, sentí que hubo una irrupción indebida. Hay un mecanismo previsto por la Carta Orgánica. Ver a una persona que representa una institución, increpando y saliendo a los gritos el día que recordamos el retorno a la democracia, me parece muy violento y muy desubicado”, señaló.





El intendente subrayó que la situación generó incomodidad evidente entre los concejales. “Vi gritos, balbuceos, una incomodidad enorme. No es la forma. Quien representa una institución tiene que cuidar las maneras”, remarcó.





“La casa de la democracia se respeta”





Pogliano insistió en que el Concejo es un poder autárquico y que la palabra debe pedirse siguiendo el protocolo:

“Yo vengo como visitante, tomo nota y escucho. No puedo hablar salvo que me inscriba previamente. Costó mucho recuperar la democracia, mucha gente quedó en el camino. No podemos violentar esos principios”.





Consideró “paradójico” que un episodio así se produzca justo un 10 de diciembre: “A tantos años de la democracia, es doloroso”.





Diez años de gestión: obras, articulación y desafíos





Ya sobre el balance de sus dos décadas de gestión —2015 a 2025—, el intendente repasó avances e hitos de infraestructura, aunque admitió que todavía queda por hacer:

“Falta terminar la Avenida de las Flores, falta el Paseo del Molino, pero hay un compromiso para finalizar los tres puentes. Estamos en un contexto económico difícil, pero si algo nos planteamos en 2015 fue cambiar la infraestructura de El Bolsón”.





Enumeró obras de asfalto, hormigón y mejoras en conectividad que modificaron la dinámica urbana. “Si sumamos los 14 kilómetros a Mallín Ahogado, son 140 cuadras. Más otras 70 que hicimos en la localidad. Entre 10 y 20 kilómetros en total”, detalló.





Infraestructura esencial: agua, cloacas y gas





Pogliano destacó especialmente lo que llamó “las obras de las que los políticos no les gusta hablar”: agua, cloacas y gas.

“La obra de gas genera un impacto enorme. He visto gente llorar al abrir la llave y tener gas natural. La obra de cloacas —23 mil millones de pesos en el plan director— es para los próximos 20 años. No siempre se ve, pero cambia la vida”, afirmó.





También mencionó el avance del ordenamiento urbano, más de mil mensuras y títulos de propiedad, y la búsqueda constante de suelo urbano disponible.





Un modelo con fuerte articulación público-privada





El intendente reivindicó uno de los sellos de su conducción: la participación del sector privado en el desarrollo del espacio público.

“Logramos que el privado invierta. La bajada a la azara la hizo Lago Escondido, la plaza de los Pioneros del Turismo la hizo un empresario, lo mismo la plaza de Jauja. La articulación público-privada marca la diferencia”, señaló.





“Falta mucho, pero sabemos cómo hacerlo”





Sobre el final, puntualizó que todavía hay desafíos, pero que existe un rumbo claro:

“¿Falta mucho por hacer? Sí. ¿Sabemos cómo hacerlo? También. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos pensamos cómo mejorar la calidad de vida del vecino: ensanches, accesos, doble mano, seguridad vial. Cada día sumamos”.





Pogliano cerró con un mensaje de compromiso: “Queremos dejar un Bolsón mejor para nuestros hijos”.