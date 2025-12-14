Accidente de tránsito en Ruta 40 Norte dejó dos personas hospitalizadas





El siniestro ocurrió esta mañana frente a la estación de servicio Piñeyro. Dos ocupantes de un Volkswagen fueron trasladados al hospital, mientras que el conductor del otro vehículo resultó ileso.



Alrededor de las 7:54 horas de este domingo, un llamado a Seguridad Vial alertó sobre un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta 40 Norte, frente a la estación de servicio Piñeyro.

Al arribar al lugar, el personal interviniente constató la participación de dos vehículos. Uno de ellos, marca Volkswagen, era ocupado por dos personas, una de las cuales sería menor de edad. Ambos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital para una mejor evaluación médica.





El segundo rodado involucrado, un Chevrolet, era conducido por una sola persona, quien no sufrió lesiones como consecuencia del impacto.