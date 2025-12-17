Alerta por nueva cepa de influenza: refuerzan el llamado a la vacunación en Río Negro



Ante la circulación de una nueva variante de influenza en Europa y la detección de casos en Sudamérica, desde el área de Salud de Río Negro instan a la población a vacunarse. Aseguran que hay dosis disponibles y que la vacuna actual protege contra la cepa en circulación.





La preocupación mundial por una nueva cepa de influenza que afecta a gran parte del Reino Unido y sectores de Francia encendió las alertas también en Sudamérica. Si bien en la provincia de Río Negro aún no se registran casos confirmados, las autoridades sanitarias advierten que, al tratarse de una zona turística, el virus podría llegar en cualquier momento.





En diálogo con Romina Sheffield, referente del área de vacunación, explicó que “en Río Negro no hay casos todavía, pero sabemos que en una zona turística puede llegar en cualquier momento”, y remarcó la importancia de la prevención ante cuadros respiratorios que hoy generan incertidumbre diagnóstica.

La vacunación, la principal medida preventiva





Sheffield subrayó que una de las herramientas clave para evitar la propagación del virus es la vacunación antigripal. “La antigripal que tenemos está compuesta por la cepa del virus que está circulando en otros países, así que nos da protección”, aseguró.





Además, aclaró un punto central: la vacuna que se aplica actualmente incluye cepas contra esta nueva variante, específicamente H3 y H2. “Protege y seguimos vacunando, porque no es cierto que solo se vacuna en invierno”, explicó.

¿Quiénes deben vacunarse?





La vacuna antigripal está disponible dentro de la normativa nacional para los siguientes grupos:





Niños de 6 meses a 2 años





Mayores de 65 años





Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (diabetes, hipertensión, antecedentes cardíacos, entre otros)





No obstante, Sheffield indicó que, dado que hay stock suficiente, la vacunación se abrió también al público en general, especialmente a quienes trabajan en atención al público, educación, municipio y otros sectores expuestos.





“Puede vacunarse tanto el niño como el adulto, aunque no tenga factores de riesgo”, señaló.





Preocupación por el regreso de la tos convulsa





Otro de los temas que genera alerta es el retorno de la tos convulsa, una enfermedad que había dejado de circular con fuerza. Según explicó la profesional, la baja en la cobertura de vacunación infantil favoreció su reaparición.





“Llamamos a los papás a que se acerquen a consultar el carnet de vacunas. La vacuna está disponible desde los 2 meses y protege no solo al niño, sino a toda la comunidad”, indicó.





Actualmente, la cobertura de vacunación infantil ronda apenas el 40%, un número que preocupa a las autoridades sanitarias.





Dónde y cuándo vacunarse





Las vacunas están disponibles:





Centros de Salud (CAPS): todos los días de 8 a 14





Vacunatorio Central:





Lunes a viernes de 9 a 14





Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19.30





Solo es necesario acercarse con la libreta sanitaria. En caso de no contar con ella, el sistema permite acceder al historial de vacunación de quienes se hayan atendido previamente en la localidad.





Desde el área de Salud reiteran el llamado a la conciencia colectiva: vacunarse es una forma de cuidarse y cuidar a los demás.