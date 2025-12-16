ALTEC sumó drones y cámaras para la detección temprana de incendios

El SPLIF sumó drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos, que permiten realizar reconocimiento aéreo en áreas de difícil acceso, detectar columnas de humo en etapas iniciales y seguir con mayor precisión la evolución de incendios activos.





En paralelo, se avanza en la instalación de cámaras fijas de monitoreo en puntos estratégicos del territorio provincial, ubicadas en sectores elevados o de amplia visibilidad. Estos dispositivos permiten una vigilancia continua durante las 24 horas y el registro de imágenes clave para el análisis y la planificación operativa.





El refuerzo tecnológico se completa con enlaces de conectividad y redes de transmisión de datos provistos por ALTEC, que garantizan una comunicación estable y segura para el envío inmediato de imágenes e información desde el terreno hacia los centros de coordinación.





La medida se enmarca en la Emergencia Ígnea declarada en Río Negro ante el riesgo extremo de incendios forestales, producto de las condiciones críticas actuales, con altas temperaturas, baja humedad y abundante material vegetal seco.





Con estas acciones, Río Negro consolida un esquema de prevención y respuesta más eficiente, incorporando tecnología al servicio del cuidado del ambiente, la protección de las comunidades y el trabajo de los combatientes forestales en todo el territorio provincial.

