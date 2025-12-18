Amplio rechazo a la reforma laboral: convocan a una movilización en El Bolsón



En el marco del debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la discusión del Presupuesto 2026, que incluye artículos vinculados al financiamiento universitario y a la ley de discapacidad, organizaciones sindicales y movimientos sociales anunciaron una jornada de protesta en todo el país. En la Comarca Andina, la convocatoria tendrá su expresión este mismo día con una concentración y marcha desde las 18 horas en Plaza Pagano, en El Bolsón.





La iniciativa se enmarca en una oposición férrea a la reforma laboral, que desde distintos sectores consideran un retroceso en materia de derechos adquiridos. Así lo expresó Juan Fernández, referente de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quien explicó cómo se articulará la movilización local y los motivos del reclamo.





“Afecta derechos básicos de los trabajadores”





Fernández señaló que la Confederación General del Trabajo (CGT) fue una de las primeras centrales sindicales en manifestar su rechazo, al considerar que la reforma “afecta claramente los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, especialmente en lo que respecta a la negociación de condiciones laborales y salariales.





Entre los puntos más cuestionados, mencionó la posibilidad de extender la jornada laboral más allá de las ocho horas, con esquemas de adaptación definidos por las patronales. “Sabemos que quienes realmente se van a ver beneficiados con esto son las empresas más grandes, que buscan maximizar su margen de ganancia”, afirmó.





A esta postura se sumaron las distintas centrales gremiales del país y la UTEP, configurando lo que definió como “una jornada de lucha muy importante”, frente a un ajuste que, según sostuvo, no recayó sobre los sectores más ricos, como se había anunciado, sino “sobre los trabajadores y las trabajadoras”.

Convocatoria en Plaza Pagano





En relación a la actividad prevista en la Comarca Andina, Fernández detalló que la convocatoria surgió desde la intersindical y diversas organizaciones sociales, y destacó el nivel de adhesión que se viene registrando.





“Hoy va a haber una concentración y marcha desde las 18 horas acá en Plaza Pagano. Es un reflejo de que somos un pueblo que, cuando nos tocan los derechos que más sentimos, nos movilizamos”, expresó. Y agregó una frase que sintetiza el espíritu de la jornada: “Los que pelean algunas veces pueden perder, pero el que no pelea, perdió”.





Impacto sobre el trabajo informal y la economía popular





El referente de la UTEP advirtió que la reforma no solo perjudica a quienes cuentan con empleo formal, sino que también impacta directamente en los sectores más precarizados. “Si baja la vara para quienes tienen trabajo formal, imaginemos lo que significa para quienes no tenemos garantizado el trabajo en blanco”, sostuvo.





En ese sentido, alertó sobre la intención de suspender o eliminar el salario social complementario, que representa el único ingreso para miles de familias excluidas del mercado laboral formal. “No es una reforma que afecte solo a quienes están en blanco; al bajar la vara, nos baja a todos”, remarcó.





Fernández explicó además que muchas asignaciones estatales están ligadas al salario mínimo vital y móvil, por lo que una pérdida salarial en los convenios colectivos repercute directamente “hacia abajo”, profundizando la desigualdad.





Realidad local y reclamos más amplios





Durante la entrevista, el dirigente también hizo referencia a la situación económica en los pueblos de la región. “En los pueblos chicos lo vemos cada vez más: la necesidad de changas, familias endeudadas, y un Estado que se corre”, describió.





Asimismo, aprovechó la instancia para reclamar al Gobierno de Río Negro por situaciones de hostigamiento a comunidades mapuches, mencionando el caso de la comunidad Retamal, en la zona de Cipolletti, donde denunció el retiro y retención de animales sin orden judicial. “Vamos a seguir defendiendo el territorio, porque por más que propongan precarización laboral y saqueo de los recursos naturales, quienes vivimos en los territorios vamos a seguir luchando”, afirmó.





“El pueblo en la calle para que no avance”





Finalmente, Fernández valoró las recientes decisiones del Congreso que frenaron intentos de retroceso en materia de financiamiento educativo y discapacidad, y sostuvo que la movilización social es clave para frenar el avance de estas políticas.





“Tenemos la prepotencia del número, la de los trabajadores y el pueblo. Uno se siente bien cuando da pelea y no se da por vencido”, expresó, e invitó a participar de la movilización a familias, organizaciones sociales y beneficiarios del salario social complementario.





La convocatoria en El Bolsón será este día a las 18 horas en Plaza Pagano, un punto de encuentro que, como destacaron desde la organización, suele reunir a vecinos y vecinas de distintas localidades de la Comarca Andina.