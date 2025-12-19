Andrea Confini: “Este es el momento más adecuado y necesario para que Río Negro esté en el directorio de YPF”



La actual integrante del directorio de YPF y ex titular de Energía de Río Negro, Andrea Confini, destacó la relevancia estratégica que adquiere hoy la presencia de la provincia dentro de la petrolera estatal, en un contexto marcado por grandes proyectos energéticos, inversiones millonarias y el avance del plan de Argentina GNL. La actual integrante del directorio de YPF y ex titular de Energía de Río Negro, Andrea Confini, destacó la relevancia estratégica que adquiere hoy la presencia de la provincia dentro de la petrolera estatal, en un contexto marcado por grandes proyectos energéticos, inversiones millonarias y el avance del plan de Argentina GNL.





En diálogo con este medio, Confini explicó que su incorporación al directorio se da en el marco de la participación accionaria que posee Río Negro en YPF. “Según la clase de acción que tenga cada provincia, se define el tipo de participación. En nuestro caso, contamos con acciones clase D, lo que nos permite estar seis meses en el directorio, luego atravesar un período de suspenso de casi cuatro años y volver a retomar la banca”, detalló.





Un momento clave para la provincia





La funcionaria remarcó que esta etapa coincide con un escenario particularmente favorable para Río Negro. “Lo interesante es que todos los proyectos energéticos que se están generando en la provincia, y especialmente todo lo que tiene que ver con Argentina GNL, hacen que hoy YPF tenga un impacto muy fuerte en nuestro territorio. Por eso es tan relevante formar parte del directorio en este momento”, subrayó.





Confini consideró que su llegada a YPF funciona como una transición natural, en un momento “adecuado y necesario” para defender los intereses provinciales. “Mucho de lo que hoy se está entregando y ejecutando en la provincia tiene que ver con una posición estratégica que logró el gobierno de Río Negro en su momento, y que hoy se expresa con mayor fuerza”, afirmó.





Inversiones y obras en marcha





En ese sentido, recordó la reciente finalización de las negociaciones vinculadas al VMOS, que aportó cerca de 60 millones de dólares, fondos que ya se traducen en obras concretas. “Hoy se están viendo las inversiones que realizó el gobernador en el fortalecimiento de infraestructuras y en la adquisición de vehículos necesarios para seguir desarrollando la provincia”, señaló.





Además, indicó que actualmente se está diseñando todo lo relacionado al proyecto de Gas Natural Licuado, un eje central para el desarrollo energético regional y nacional, en el que YPF cumple un rol protagónico.





YPF y Río Negro, una relación estratégica





Confini también resaltó el vínculo histórico entre la petrolera estatal y la provincia. “YPF siempre es un buen amigo y un buen socio de Río Negro. Siempre entiende a la provincia como un actor importante dentro de lo que son sus activos”, expresó.





Finalmente, al referirse a su salida del área de Energía provincial en un momento donde comienzan a concretarse obras y a generarse miles de puestos de trabajo, reconoció que no fue sencillo. “Cuesta soltar, sobre todo cuando empiezan a llegar las obras, los materiales y el trabajo que tanto se luchó para que sea para los rionegrinos. Pero como dice Alberto, hay que saber soltar, acompañar y también disfrutar”, concluyó.