Arte a ciegas: una muestra que invita a mirar con las manos en El Bolsón





Integrantes de ADIVI y estudiantes del Instituto de Formación Docente inauguraron una experiencia artística inclusiva en la Casa de la Cultura del Bicentenario, donde el tacto reemplaza a la vista y el arte se vuelve accesible para todos.

En la Casa de la Cultura del Bicentenario de El Bolsón quedó inaugurada este mediodía una muestra de arte muy especial: una propuesta que pone en primer plano la experiencia de la no-videncia y desafía las concepciones tradicionales del arte visual. La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre la Asociación de Disminuidos Visuales de El Bolsón (ADIVI) y el Instituto Superior de Formación Docente y Continua, a través de la carrera de Artes Visuales.

La muestra reúne obras realizadas por personas con discapacidad visual, en el marco de talleres dictados junto al profesor Jeremías y estudiantes de la carrera. Según explicó Analía Romero, integrante de ADIBI, el proyecto comenzó en 2024 como un desafío colectivo.

“El profe Jeremías nos propuso la idea de por qué no hacer arte en la carrera de Artes Visuales con personas que no ven, y aceptamos el desafío”, relató.

El primer paso fue la realización de autorretratos escultóricos. Cada participante modeló su propio rostro en arcilla, para luego realizar el vaciado en yeso. El resultado son bustos que representan a cada uno de los artistas, entre ellos Carlitos Valle, Carlos Cartes, Vilma, Paola y la propia Analía Romero.

“Fue realmente un desafío enorme para cada uno de nosotros, para el profe y para los chicos también”, destacó.

Durante 2025 el proyecto fue aún más lejos. La muestra incluye también tallas realizadas en retac, un material poroso similar al ladrillo. En cada bloque, los participantes eligieron una figura a descubrir y representar a través del tacto, dando lugar a obras únicas que expresan distintas búsquedas personales.

Uno de los rasgos distintivos de la exposición es su carácter interactivo. El público puede colocarse antifaces y recorrer las obras utilizando únicamente el sentido del tacto.

“Dejamos unos antifaces para quien quiera vivir la experiencia del arte áptico, el arte que se reconoce con el tacto, en volumen”, explicó Romero.





Más allá de lo artístico, la muestra forma parte de un trabajo sostenido de ADIVI en distintos ámbitos de la comunidad.

“La idea es correr el foco de lo que no puede una persona y ponerlo en lo que sí puede”, afirmó Analía, subrayando la importancia de visibilizar capacidades y generar oportunidades educativas, laborales y culturales.

La exposición permanecerá durante una semana en el hall de la Casa del Bicentenario y podrá visitarse hasta los primeros días de enero, en el horario habitual del espacio, de 8 a 20 horas. Una invitación abierta a vecinos y turistas para experimentar el arte desde otra perspectiva y, sobre todo, desde otro sentido.