Balance de la Mesa de Diálogo del Hospital de El Bolsón: avances, deudas pendientes y el reclamo por el Consejo Local de Salud

Noticias Del Bolson diciembre 21, 2025


Tras seis encuentros realizados entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, la Mesa de Diálogo interjurisdiccional evaluó la situación del Hospital de Área de El Bolsón. Si bien se registraron mejoras en la gestión, la comunicación y algunos servicios clave, persisten problemas estructurales que requieren una respuesta de fondo y la urgente conformación del Consejo Local de Salud.


El viernes pasado, en el Hospital de Área de El Bolsón, se llevó adelante una reunión interjurisdiccional que permitió presentar una síntesis y evaluación del trabajo desarrollado por la Mesa de Diálogo durante el período comprendido entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. El espacio fue impulsado y coordinado por el Foro de Juntas Vecinales y la Asociación de Adultos Mayores de la Comarca, con la participación de organismos intermedios, el municipio local, el Ministerio de Salud Pública, autoridades hospitalarias y personal del nosocomio.

La Mesa de Diálogo se reunió en seis oportunidades, con el objetivo central de intercambiar información y generar conciencia sobre la grave situación que atraviesa el hospital, delinear planes y acciones para atender las problemáticas más urgentes, convocar grupos de trabajo específicos y promover la conformación del Consejo Local de Salud, previsto por la legislación vigente.

Entre los principales avances destacados, se señaló la ampliación del debate público sobre el estado del sistema de salud local y una mayor participación de diversos sectores, entre ellos gremios, organizaciones comunitarias, el gobierno municipal, funcionarios del Ministerio de Salud y legisladores provinciales. En este marco, también se valoró el acompañamiento activo de la Asamblea de Vecinos por el Hospital.

El espacio funcionó, además, como un ámbito de diálogo constructivo que permitió analizar diagnósticos, detectar problemas, intercambiar propuestas y realizar un seguimiento periódico de la situación del hospital. De manera provisoria, la Mesa cumplió un rol similar al del Consejo Local de Salud, ante la ausencia de su efectiva puesta en marcha, al tiempo que reiteró formalmente el pedido para su conformación.

En el balance presentado se mencionaron mejoras concretas, como el cambio de la Dirección del Hospital y el acompañamiento al nuevo equipo directivo, avances en las relaciones laborales internas, un mayor trabajo articulado entre el Hospital y el Municipio de El Bolsón y una comunicación más fluida con el Ministerio de Salud de Río Negro, cuyos funcionarios participaron en varios encuentros.

También se resaltó la reapertura y funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intermedios, medidas orientadas a favorecer el arraigo de médicos y trabajadores de la salud, la delegación de algunas funciones provinciales al municipio —como tareas de mantenimiento— y la implementación del sistema de turnos médicos por WhatsApp, con la colaboración de Coopetel.

No obstante, el documento remarca que estos avances no pueden atribuirse de manera directa y exclusiva a la Mesa de Diálogo, sino a su rol de facilitadora de acuerdos y del diálogo entre actores. En contrapartida, persisten problemáticas de fondo que continúan sin resolverse: limitaciones presupuestarias, cargos vacantes y falta de personal, excesiva burocracia que dificulta la cobertura de puestos, carencias de equipamiento y la necesidad de una recategorización del hospital acorde al crecimiento demográfico y turístico de la región.

Desde el equipo de coordinación, integrado por Jorge Otero, Carlos Álvarez, Pedro Waters, Carlos Marpegán, Claudia Galante y Adriana Simic, se concluyó que el desafío es permanente y que la responsabilidad de abordar de manera integral estas cuestiones deberá recaer, de forma plena y sostenida, en un Consejo Local de Salud que aún espera ser conformado y puesto en funcionamiento efectivo.



Texto Completo de la evaluacion 

MESA DE DIÁLOGO – HOSPITAL DE EL BOLSÓN
Síntesis y evaluación: setiembre 2024 - diciembre 2025 

Convocatoria y coordinación: Foro de Juntas Vecinales y Asociación de Adultos Mayores de la Comarca 
Equipo de coordinación: Jorge Otero, Carlos Álvarez, Pedro Waters, Carlos Marpegán, Claudia Galante, Adriana Simic
Primer encuentro: 25/9/24       
Último encuentro: 12/9/25
Total encuentros realizados: 6
Objetivos: 
1. Intercambiar información y tomar conciencia de la grave situación que atraviesa nuestro Hospital
2. Delinear planes y acciones para remediar las problemáticas más graves
3. Convocar grupos de trabajo a tal efecto
4. Lograr la convocatoria a conformar el Consejo Local de Salud

Algunos avances, resultados y logros:
Se abordaron las situaciones problemáticas que afectan a los sistemas de salud de El Bolsón.
Se contribuyó a ampliar la difusión y la toma de conciencia de dichas problemáticas.
Se logró una amplia participación e involucramiento de diferentes instituciones y sectores: gremios, agrupaciones comunitarias, gobierno municipal, Ministerio de Salud y legisladores provinciales.
Hubo una activa participación y acompañamiento por parte de la autoconvocada Asamblea de Vecinos por el Hospital.
Se favoreció el diálogo constructivo: intercambios, análisis y debate de diagnósticos, detección de problemas, propuestas, acuerdos, soluciones, ideas de proyectos, etc.
Se brindó un espacio para reemplazar provisoriamente al Consejo Local de Salud hasta su efectiva puesta en marcha.
Se efectuaron reiteradas peticiones a las autoridades para que se convoque al Consejo Local de Salud de acuerdo a la legislación vigente.
Análisis periódico de la situación del Hospital y seguimiento de las acciones acordadas.
Cambio de la Dirección del Hospital y acompañamiento a la labor de su equipo directivo.
Mejoras en las relaciones humanas y laborales.
Diálogo y colaboración mutua Hospital – Municipio de El Bolsón. 
Se mejoraron las líneas de comunicación con el Ministerio de Salud de Río Negro, con participación de funcionarios provinciales en varios encuentros de la Mesa. 
Reapertura y funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intermedios.
Diversas medidas para estimular el arraigo de médicos y trabajadores de la salud.
Delegación de funciones provinciales (p.ej. tareas de mantenimiento del Hospital) al Municipio.
Turnos atención médica del Hospital se pueden ahora pedir por whatsapp (con la colaboración de Coopetel)
Visualización de diversas problemáticas asociadas a los servicios hospitalarios, tales como: cuestiones gremiales y salariales (bajos salarios), traslados de pacientes, relaciones con las obras sociales, recursos y finanzas del Hospital, articulación del Hospital con servicios privados de salud y con otros servicios de salud comarcales (Chubut), Cooperadora del Hospital, Centros barriales de salud, entre otras.

Recapitulación: estos avances – y otros no mencionados – no son atribuibles directamente a la Mesa de Diálogo, en todo caso su función se limitó a propiciar el diálogo constructivo que los hizo posibles. Pero todavía queda mucho por hacer y por mejorar. Muchos problemas de fondo (estructurales) siguen aún sin resolver: presupuestarios, carencia de trabajadores de la salud (cargos vacantes), excesiva burocracia (complica la cobertura de vacantes), carencias de equipamiento, recategorización del Hospital (habida cuenta del crecimiento demográfico y del Turismo), entre otras. Se trata de un cometido y una tarea permanente que deberá asumir plenamente el Consejo Local de Salud cuando sea instaurado y funcione eficazmente. 

Equipo de Coordinación, 18 de diciembre 2025









